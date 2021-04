Una familia de Durango pasó de la alegría al dolor en cuestión de minutos durante unas vacaciones por Semana Santa, pues el integrante menor de 13 años perdió la vida después de ser succionado por el sistema de filtración de la atracción “Río Salado” en el parque Xenses de Grupo Xcaret, en Cancún, Quintana Roo, el pasado 27 de marzo.

De acuerdo con El Financiero, el menor, identificado como Leonardo, es hijo del médico cardiólogo Miguel Ángel Luna Calvo, quien explicó a medios locales que mientras estaban disfrutando del parque acuático el pasado sábado por la tarde, notó que su hijo fue succionado por la fuerza que tenía este sistema de filtrado.

Al ver estos hechos el galeno de inmediato trató de sacar a su hijo, pero también fue absorbido por la fuerza de dicha mecánica.

Luna Calvo detalló que todos los esfuerzos por querer rescatar a su hijo, fueron en vano, pues él pudo salir por la ayuda que le brindaron algunas personas, pero su hijo no corrió con la misma suerte y se ahogó.

Tras confirmarse el fallecimiento del menor por esta circunstancia, el padre denunció la falta de autoridad en el caso, pues señaló que ni autoridades estatales, ni municipales se pronunciaron sobre el suceso, pues el parque siguió funcionando con normalidad.

En ese sentido, también aseguró que hubo presión por parte del equipo legal de Grupo Xcaret para devolver el cuerpo y evitar una demanda.

"No sé quién pagó la cuenta (del hospital), yo quería pagar, yo tengo mi seguro de gastos médicos, no me dejaron pagar".

Otro punto que destacó el afectado padre es que el cuerpo de su hijo fue entregado con más de seis horas de demora y bajo un condicionamiento legal.

"No se imaginan lo que tardaron para darme el cuerpo de mi hijo, no me lo querían entregar, me pidieron firmar antes un perdón a favor del parque Xenses, el cual fue muy condicionado por los asesores jurídicos de Grupo Xcaret. Viendo la salud emocional de mi esposa y al no quererla verla sufrir más, firmé el documento, me presionaron mucho, estuve más de seis horas en la Fiscalía de Cancún esperando el cuerpo de mi hijo”.

Por su parte, Grupo Xcaret emitió un escueto comunicado en el que lamentó el sensible fallecimiento del menor y aseguraron estar al pendientes del caso, además de señalar que en los más de 30 años de funcionamiento, jamás había ocurrido un caso fatal.

El caso ha provocado indignación en redes sociales y entre la sociedad al señalar que las autoridades no están tomando responsabilidades en este caso.

Después de la presión emitida en redes sociales, el parque acuático aseguró que la muerte del menor se trató de un "error humano".