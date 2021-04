El gobierno estatal investigará el caso de seis presidentes auxiliares del municipio de Puebla, quienes habrían sido presuntamente instruidos por la directora de Atención Vecinal Comunitaria, Hokabet Quiterio Plata, para que no apoyen la jornada de vacunación a partir de este jueves y hasta el domingo, por lo que el tema sería “muy grave”.

El mandatario local afirmó estar sorprendido con esta información: "Estoy muy sorprendido que sea cierto, yo espero que no lo sea porque este asunto de la vacunación es responsabilidad elemental, no es un asunto político, yo quisiera que este tema quedara perfectamente esclarecido, si ocurrió o no ocurrió y lo vamos a esclarecer”, dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal manifestó que los órdenes de gobierno, las autoridades deben colaborar en la estrategia de vacunación contra la Covid y garantizar que todas las personas queden inoculadas.

“Se me haría muy grave que fuera cierto, lo vamos a esclarecer, vamos hablar con las personas con las que al parecer o supuestamente recibieron esta instrucción, pero yo espero que no sea cierto, pero lo vamos a esclarecer y lo vamos a poner en evidencia pública si es que es cierto”.