Distinto de la actual administración municipal cuando el abanderado de la alianza “Va por Puebla” a la capital, Eduardo Rivera Pérez, llegue al ayuntamiento, tras ganar la elección, construirá con el gobernador Miguel Barbosa Huerta en beneficio de los poblanos, porque no va a estar constantemente enfrentado con él y detrás suyo hay partidos (PRI, PAN y posiblemente PRD) que están también dispuestos al diálogo, sentenció Charbel Jorge Estefan Chidiac, en un presagio que teje en varias vías.

En entrevista el recién nombrado coordinador de las campañas legislativas locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ve muchas ventajas en la cohabitación política, con un mandatario de un partido y un alcalde capitalino de otra filiación.

“Ha pasado muchas veces, desde don Manuel Bartlett (entonces PRI), cuando ganó Gabriel Hinojosa (PAN). Ya ha habido alternancia con alcaldes de otro partido. Yo creo que todos tenemos que ser maduros, seguramente ganará Eduardo Rivera, y la idea yo veo, yo siento, es construir. Nosotros no queremos ganar la alcaldía de Puebla para que, en confrontación con el gobernador, les vaya mal a los ciudadanos de la capital”.

“Hoy hay una confrontación entre la alcaldesa y el gobernador. Se ve, se nota. ¿No crees que podría avanzar más Puebla si gana una gente que no está confrontada con el gobernador, como es Lalo Rivera? Y que estaría dispuesto al diálogo y que trae partidos atrás que están dispuestos al diálogo, no a la complicidad, no a juegos oscuros, no a la extorsión, no al moche. Nada de eso, a que nos salga bien el proyecto a todos, y que todos con la cara en alto al final del día le digamos a la gente: valió la pena. De eso se trata”.

La guerra con Morena

Estefan Chidiac ve para el 6 de junio un escenario que, con base en los resultados de 2018, se antoja impensable: el triunfo del tricolor en las 10 demarcaciones estatales que le tocó encabezar en la alianza “Va por Puebla”, con panistas y perredistas.

Las derrotas, dice el tres veces exdiputado federal que vivió en carne propia las debacles del tricolor en 2006 y 2018, sirven, enseñan y, para este 2021, aplica la frase de “lo importante no es caerse sino levantarse”.

En una larga conversación, el priista se suelta sobre muchos temas. Aborda los nacionales y reconoce en el presidente Andrés Manuel López Obrador a un hombre “muy bien intencionado y honesto”; habla de su pasado como “hijo político de Bartlett”; analiza la conveniencia de que en la próxima LXI Legislatura local no haya sometidos.

Aquí, cada palabra de la charla, que se dio casi a solas, sin séquitos ni curiosos, y también sin preguntas ni temas pactados.

-Hoy estamos con Charbel Jorge Estefan Chidiac, que ya es el coordinador, ya se anunció formalmente como coordinador de la campaña de diputados locales en Puebla del PRI, en este proceso electoral 2020-2021. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué significa ese cargo?

-Bueno, primero agradecerle a Néstor Camarillo, presidente de mi partido, que anunció hace algunos momentos (el lunes pasado) que me distingue con la coordinación de campaña de los candidatos a diputados locales del PRI, que son 10, dentro de la coalición ‘Va por Puebla’”.

“Nos tocaron 10 distritos y me tocó estar en la lista, en donde también están Isabel Merlo, Néstor Camarillo, Lydia Ocaña, y muchos más compañeros. La idea es que ganemos los 10 distritos y que tengamos una bancada fortalecida que sirva de contrapeso en la Cámara de Diputados, y que haga valer los intereses de los poblanos, en el sentido de que como ya lo hemos visto a nivel nacional, allá en México hay una cámara totalmente dominada por Morena”.

Caso Manuel Bartlett

-¿Qué siente tu corazoncito de Manuel Bartlett, hoy en la Cuarta Transformación? Porque yo recuerdo que muchos decían que tú eres el hijo político de Manuel Bartlett.

-Lo fui. A don Manuel Bartlett le tengo un gran agradecimiento. Manuel Bartlett se portó conmigo como un caballero. Ha sido el mejor gobernador que ha tenido Puebla. Don Manuel Bartlett fue un hombre honesto y fue un hombre muy trabajador. Hizo mucho por Puebla, y hoy lo que vivimos en Puebla él lo inició, la construcción de esto.

“Manuel Bartlett Díaz, mi respeto para él como gobernador. Ahora no coincido con sus nuevas actitudes y decisiones, las cuales son totalmente contrarias a la lógica, a la economía, los mercados. Su proyecto está equivocado, pero no es corrupto, él está como (Andrés Manuel) López Obrador, compraron una idea totalmente equivocada y sus decisiones de don Manuel, si sigue tomándolas como va, pronto estaremos con problemas graves de suministro de electricidad. Pronto estaremos con problemas más graves de deuda de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo que ellos pretenden es salvar a la nación, nos va a llevar al hundimiento, pero sus intenciones son buenas, de don Manuel, aunque difiero totalmente de sus métodos en estos aspectos".

Congreso y gobierno

-Vas al Congreso local. Si con alguien se puede hablar con claridad, casi casi cómo va a ser la legislatura es contigo, porque tú vas a llegar sin ninguna duda por el Partido Revolucionario Institucional. Supongo que esperas que te acompañen más en esa lista plurinominal, en donde estás en el lugar uno. ¿Cómo debe de ser la relación de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la que será la Sexagésima Primera Legislatura local con Miguel Barbosa?

-"Mira, con Miguel Barbosa, primero que nada, reconocer que es el señor gobernador del estado, y que al gobernador del estado también lo veo un hombre bien intencionado. Nosotros no queremos estar en confrontación con el gobernador, queremos estar en comunicación, sin embargo, nunca dejaremos por ni un centímetro de ser oposición. Es una línea muy delgada entre la obstrucción y la oposición, y esa línea delgada sabremos dividirla”.

“Se necesita tener gobernabilidad en el estado. No seremos factor de ingobernabilidad, no seremos factor de perjuicio para la población, pero sí seremos factor para equilibrar decisiones que en su momento no puedan ser buenas, sensatas, y evitar que por dedazo o por imposición en el Congreso se lleguen a tomar decisiones que dañan a la sociedad, o dañen a Puebla”.

“Entonces es un hilo muy delgado, ya lo he vivido yo. Ya he sido oposición en la Cámara de Diputados federal y frenamos muchas iniciativas de Felipe Calderón que no convenían. Algunas fuertes, en temas de impuestos, pero también acompañamos al gobierno. Muchos somos diferentes a Morena”.

"Ganará Eduardo Rivera"

-A ti te gusta hacer números, creo que te allegas muchas fuentes de información, de encuestas, ¿cómo va a venir la elección?

-“Va a estar competida en muchos distritos, las diferencias van a ser pequeñas, pero la oposición va a ganar muchos distritos y bueno el PRI puede meter cuatro pluris, el PAN también, cuatro o cinco, el PRD una o dos. Ganaremos muchos distritos. Aquí en la capital acabamos de salir de un evento con Eduardo Rivera y va a ganar la alcaldía”.

-¿Por cuánto?

-“No soy oráculo, pero tiene ventaja amplia. Sobre todo, esa ventaja se va ampliar, y va a tener un efecto demoledor en la zona conurbada”.

“La gente no está conforme y van a poder comparar a Lalo con su gobierno, contra el gobierno que está por salir, y ahí yo estoy seguro de que la ventaja se va a ampliar, y ahí los siete distritos de la capital se van a ir para la coalición y con efectos en Cholula, en San Martín, Amozoc, Huejotzingo, Atlixco, que son la zona conurbada. Y va a ser un duro golpe, ¿eh? Esto va a ser un efecto dominó”.

-De lo que me dices, recojo una hipótesis y quisiera que me dieras tu punto de vista. A ver, con lo que me dices, se acabaría está hegemonía en el Congreso local que tiene el lopezbradorismo poblano, que son Morena, PT, y lo que quedó del PES. Me estás diciendo que eso se va a acabar, porque finalmente el PRI va a ganar distritos y el PAN va a ganar distritos y el PRD. ¿Crees que le funciona mejor un Congreso con esos equilibrios al gobernador Barbosa o un Congreso con estos partidos que acompañan a la 4T?

-“Mira, yo creo que al gobernador le conviene que no haya una mayoría de Morena, de diputados opositores a él. Desconozco cuál vaya a ser la composición que tenga Morena en sus candidaturas, no tengo elementos para poder opinar, pero lo que sí le conviene, y yo creo que él estará dispuesto a tener acuerdos, es que exista suficiente capacidad para que no lo avasalle ni su propio partido, ¿no?”

“O sea, es un fenómeno que no es conveniente para nadie, y que tampoco lo avasalle la oposición. Yo creo que a él le va a convenir también que su partido tenga suficientes diputados, para que nosotros no podamos avasallar. Y así se ha dado, se dio durante 20 años en el gobierno federal con el Congreso federal. Y ahora estos primeros 3 años del gobierno del presidente López Obrador vimos el avasallamiento, ahí sí de una bancada sólida, unida con el presidente”.

Cohabitación política

-En parlamentos europeos, en información que a veces recojo, se habla de la cohabitación política cuando el jefe de gobierno es de un partido y el jefe de Estado es de otro. Yo quisiera aterrizarlo en Puebla y pensar que si el Congreso no es de hegemonía del gobernador, el gobernador es de una corriente y, por ejemplo, el alcalde capitalino es de otra, esa configuración cómo la ves, ¿sería una cohabitación?

-“Ha pasado muchas veces, desde don Manuel Bartlett, cuando ganó Gabriel Hinojosa. Ya ha habido alternancia con alcaldes de otro partido. Yo creo que todos tenemos que ser maduros, seguramente ganará Eduardo Rivera, y la idea yo veo, yo siento, es construir. Nosotros no queremos ganar la alcaldía de Puebla para que, en confrontación con el gobernador, les vaya mal a los ciudadanos de la capital”.

-Cómo ha pasado.

-“No, aquí no es un asunto de partidos ni de intereses personales. Debemos colaborar. Aquí no se trata de coexistir o eso. No. Es de colaboración mutua, si les va bien a los del municipio, seguramente le va bien al gobernador. Si le va bien al gobernador, les va bien a los municipios”.

“La idea es que les vaya bien a los poblanos que votaron por esta coalición, que le sirva a la gente y que le sirva para mejorar, no para empeorar. Y una confrontación, pues mira, hoy hay una confrontación entre la alcaldesa y el gobernador. Se ve, se nota. ¿No crees que podría avanzar más Puebla si gana una gente que no está confrontada con el gobernador cómo es Lalo Rivera? Y que estaría dispuesto al diálogo y que trae partidos atrás que están dispuestos al diálogo, no a la complicidad, no a juegos oscuros, no a la extorsión, no al moche. Nada de eso, a que nos salga bien el proyecto a todos, y que todos con la cara en alto al final del día le digamos a la gente: valió la pena. De eso se trata”.