Este 4 de abril se inició el proceso de campaña electoral en varias partes del país como parte de las elecciones a realizarse el próximo 6 de junio.

El Partido Acción Nacional (PAN) inició la campaña electoral con un spot bastante claro sobre su postura acerca del desempeño de la llamada Cuarta Transformación comandada por el partido Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En dicho spot, el anuncio comercial arranca con la frase “nos chingaron, Lupita”, haciendo alusión a las "fallas e ineptitudes" de la actual administración.

El arranque de la campaña política del PAN bajo la alianza "Va X México" en la que se une con el PRI y PRD busca ganar espacios este 6 de junio, para la renovación de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas.

Morena no sabe gobernar, son ineptos, mentirosos y corruptos, no les importan las mujeres, no cumplen sus promesas y solo le echan la culpa de su fracaso al pasado. No permitamos más destrucción y pongamos un #AltoAMorena.#VaPorMéxico