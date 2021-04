El hermano menor de la cantante Belinda, Ignacio Peregrin, ha confirmado que buscará una diputación federal por el Distrito XV de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Peregrin participará en las elecciones del próximo 6 de junio como candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, formada por los partidos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al respecto, Belinda apoyó las aspiraciones de Nacho y se dijo “orgullosa”: “No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy muy orgullosa de ti. Eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. Vamos con todo mi Nachito”, indicó.

El empresario, de 24 años, es dueño de varios bares en México y Estados Unidos, según reportan medios.

Durante la pasada campaña rumbo a la presidencia del país, Belinda apoyó abiertamente al ahora mandatario Andrés Manuel López Obrador.