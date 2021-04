Al menos 24 horas después de que asegurara que no se vacunaría contra el Covid-19 porque tiene anticuerpos, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador corrigió e informó que será dentro de unos días cuando acuda a aplicarse la dosis, con la finalidad de disipar dudas y poner el ejemplo a los mexicanos.

Desde Palacio Nacional, el mandatario detalló que en 15 ó 20 días acudirá a un centro médico para ser inmunizado y así “dar el ejemplo a quienes enfermaron de que se protejan”.

“Aprovecho porque hasta en un periódico de España que nos quieren, El País, sacaron porque dije que no me iba a vacunar por lo pronto, porque tengo anticuerpos, pues ya de que me estoy negando a vacunarme, cosas así, me voy a vacunar dentro de unos 15, 20 días", dijo el presidente.

Durante el lunes, López Obrador anunciaba que esperaría para aplicarse la vacuna contra el coronavirus, pues aseguraba que los médicos que lo atendieron mientras se contagió del virus le aseguraron que contaba con anticuerpos.

“Ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos, que no es indispensable que me vacune. Dos médicos me habían dicho que sí, y el médico que me atendió me dijo que no porque hay suficientes anticuerpos, me dijo no hace falta, puede esperar y me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho, y debe revisarse”, refirió.