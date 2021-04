El secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela reconoció que el resto de 2021 el coronavirus estará presente entre los mexicanos, y que hasta ahora, se desconoce si esta situación continuará en 2022.

Lo anterior, tras ser cuestionado sobre el tiempo estimado para que la población mexicana quede inmunizada contra el virus en su totalidad.

El funcionario federal confió que para finales del año el país pueda registrar buenos números en cuanto al porcentaje de personas vacunadas en todo el territorio nacional, sin embargo, apuntó que por ahora es difícil establecer el número de personas vacunadas debido a que aún existen dificultades en la accesibilidad de vacunas.

"¿Toda la población? Es difícil señalarlo, los plazos van avanzando, pero es posible que hacia fines de año tengamos muy buenas expectativas en número y también hay que ver, la pandemia no nos deja, no nos va a dejar por este año; hay que ver para el año siguiente, porque esto se acaba hasta que se acaba, hay que ver si vamos a requerir una nueva vacuna o nueva dosis de la misma, no sabemos, es posible pero todavía no hay información en ninguna parte del mundo" detalló.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador explicó que no se iniciará la vacunación a ningún otro grupo poblacional sin que primero se concluya en su totalidad en adultos mayores y en todo el personal de salud.