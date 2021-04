Continuó de forma tranquila el segundo día de vacunación del refuerzo contra el coronavirus en San Andrés Cholula, donde miles de personas mayores de 60 años de edad han sido inoculados.

“Nos debemos seguir cuidando”, pidió doña Aída al salir de la segunda aplicación en el Centro de Salud sanandreseño, al exhortar a la gente a no bajar la guardia, aunque hayan sido vacunados.

En este tema, el secretario de Salud del estado, José Antonio Martínez García, informó que dos poblanos murieron por Covid-19 después de haberse vacunado contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Incluso, en la videoconferencia matutina detalló que los 27 casos registrados de personas vacunadas fueron de personas que han asistido a la Red Hospitalaria del sector estatal.

“Estamos viendo que afortunadamente a la mayoría les dio una enfermedad leve, el promedio fue a los 14 días de haberse inoculado, dos personas fallecieron al quinto día de las dosis”, dijo.

#Ahora 💡En calma inicia el segundo día de vacunación contra el #COVID19 en San Andrés Cholula.



Vía @castilloloyo 🎥

“Por eso insistimos que se sigan cuidando como si no se hubieran vacunado”, aseveró el funcionario estatal.

En el primer día de la aplicación de segundas dosis de vacunas contra coronavirus, se suministraron 4 mil 616 de 10 mil 725 dosis de biológico, lo que representa el 43 por ciento.

Al menos 23 de las aplicaciones fueron en casa de personas mayores de 60 años de edad que tienen problemas motrices o de movilidad y que no podían acudir a los centros de vacunación.

Martínez García, detalló que este martes en los siete puntos de vacunación iniciaron sin problemas desde las 8 de la mañana.

Explicó que la unidad móvil que puso el gobierno del estado tuvo 20 servicios con 23 aplicaciones de biológicos a diferentes casas a personas que no se pueden movilizar o acudir por discapacidad.

Día tranquilo sin recomendaciones

El segundo día de vacunación en San Andrés Cholula, transcurrió de forma tranquila, con tiempos de espera de cinco minutos hasta ser inoculadas las personas mayores.

Ya no hubo grandes tiempos de espera, como sucedió en los primeros días o a finales de febrero, cuando se presentaron severas aglomeraciones en este mismo municipio.

Ahora, la diferencia es notoria, desde que el gobierno de Puebla tomó las riendas, al operar en sus centros médicos o de salud, toda la estrategia de vacunación que sigue a cargo de la Secretaría del Bienestar.

“Ya me vacunaron, me gustó, fue rápido, pero deberían de decir que la vacuna no inmuniza completamente, que debemos seguir protegiéndonos con el cubrebocas, con sana distancia, con aplicación de gel”, dijo doña Irene cuando salía en su silla de ruedas.

#Ahora 💡 Nos debemos seguir cuidando, exhorta doña Aida, al salir de su segunda aplicación de la vacuna contra el Covid 💉 en San Andres Cholula.



Vía @castilloloyo 📹

“Pero no nos dicen nada, no nos están diciendo el mensaje que tenemos que seguir protegiéndonos, porque esto no es así como que ya”, dijo.

“Si nos da, no va a ser grave, pero tenemos que seguir cuidándonos, ya les dije ahí adentro, pero me dijeron que para la próxima”, afirmó doña Aída.