El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que si bien existen avances en el combate a la delincuencia e inseguridad, delitos como homicidios, feminicidios y extorsiones han registrado aumentos. Lo anterior, al encabezar el informe del Programa Nacional de Búsqueda y Localización.

López Obrador insistió que la violencia heredada por los gobiernos pasados aún no termina de resolverse a pesar de que la mayoría de los delitos han reportado descensos durante su gestión.

“Todo esto que ha sido una herencia muy dolorosa que surge a partir de que se decide enfrentar la violencia con violencia; cuando se declara la guerra y se dejan de atender las causas que originan la violencia; cuando se da la espalda al pueblo y se abandona a los jóvenes, y se desata la violencia en el país como nunca se ha visto. Todavía no se termina de resolver por completo este grave asunto”, admitió.

El caso de los feminicidios, expuso que las cifras indican un crecimiento del delito; sin embargo, destacó que esto se debe a que contrario a lo que sucedía antes, ahora sí se clasifican como femicinicidios.