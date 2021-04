Con el respaldo de los dirigentes estatales de la coalición “Va por México”, Humberto Aguilar Coronado, candidato a diputado federal por el Distrito 10, advirtió que la corrupción se mantiene, pues los proyectos de las obras que ejecuta Andrés Manuel López Obrador, estarán bajo resguardo en los próximos 25 años.

Al realizar una gira de campaña en el municipio de Cuautlancingo, acompañado de la presidenta del PAN, Genoveva Huerta Villegas, del líder del PRI, Néstor Camarillo Medina, y del dirigente del PRD, Carlos Martínez Amador, Aguilar Coronado, dijo que los siete alcaldes de su distrito están reprobados y se refirió a la inseguridad que se vive.

Expresó que lo anterior sólo es reflejo de lo que se vive a nivel federal, donde se perdió el rumbo del país y sólo hay excusas para culpar a otros, acusó.

Pidió que se transparenten las 85 obras cuyos proyectos están protegidos por 25 años, ya que no se hace ni siquiera el intento de darle transparencia a un gobierno.

Aguilar Coronado, indicó que en México se respira una necesidad de cambio, por eso la sociedad reclamaba que los partidos se unieran para generar contrapesos: “Esto se resuelve a través de la suma de esfuerzos, por eso debemos estar unidos. El país requiere de reconciliación nacional, no de divisiones impulsadas desde el gobierno”.

Agregó que las autoridades están reprobadas en todos los rubros, pues no existe combate contra la corrupción, no hay transparencia y tampoco servicios públicos: “El gobierno no ha hecho lo que estaban esperando los ciudadanos”.

Humberto Aguilar recordó que su militancia en el PAN es de 39 años, y señaló que la alianza con el PRI y el PRD es una muestra de la madurez que tiene que haber en la política ya que el país está cansado de pleitos que sólo fracturan a la sociedad.

Rescatar al país

Mientras, Genoveva Huerta Villegas, al asegurar que la alianza "Va por México" es la mejor opción para rescatar y defender al país de la ineptitud de los gobiernos de Morena, señaló que México se está hundiendo por culpa de la indiferencia de quienes hoy ostentan el poder federal.

En el quinto día de campaña electoral, la dirigente visitó el municipio de Cuautlancingo para mostrar su respaldo hacia Humberto Aguilar Coronado, candidato a diputado federal por el Distrito 10.

En dicha localidad y acompañada por los dirigentes estatales del PRI y del PRD, Néstor Camarillo y Carlos Amador, respectivamente, Huerta Villegas pidió a la ciudadanía confiar en la propuesta de Aguilar Coronado: “Lo necesitamos en el Congreso de la Unión para generar verdaderos contrapesos en el poder”.

Dijo que el país necesita que lo defiendan de la inseguridad, de la falta de inversiones y del desprecio por la salud, por eso pidió a las militancias recorrer casa por casa y convencer a las familias de que la alianza "Va por México" es la única opción para salir adelante.

Expresó que los abanderados de la alianza obtendrán el triunfo en las elecciones del 6 de junio para garantizar un equilibrio de poderes y corregir el rumbo del país.

Finalmente, refirió que las candidatas y candidatos de la alianza son los mejores perfiles, preparados, comprometidos y con una agenda legislativa que pretende rescatar al país de las garras de un partido que solo ha generado pobreza en la sociedad.