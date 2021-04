El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dio a conocer a sus contendientes a una diputación federal en el Distrito 2 de la alcaldía Gustavo A. Madero en CDMX, entre ellos el tres veces campeón de boxeo Juan Manuel “Dinamita” Márquez.

Al confirmar su participación para esta temporada electoral, "Dinamita" Márquez aseguró que a diferencia de varias personalidades del espectáculo y en el deporte, su arribó a la política no es por dinero, pues tiene como meta trabajar por la gente y darle un gancho al hígado a la corrupción.

En entrevista con medios locales, recordó a su rival en el ring, el famoso boxeador filipino Manny "Pacman" Pacquiao, quien se desempeña actualmente como senador y futuro aspirante a la presidencia de Filipinas.

No matter what my leadership position, I want to always lead by principles not politics. pic.twitter.com/NHmgA7kfsk