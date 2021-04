El candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano por el Distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula, Agustín de Teresa, propuso que la verificación vehicular sea obligatoria en todo el país, y no sólo en algunas entidades cercanas a la Ciudad de México, ya que el problema de la contaminación es generalizado en todas las áreas urbanas.

En entrevista con Intolerancia Diario, el aspirante acompañado de los candidatos a las presidencias municipales de San Andrés Cholula, Sergio Perdomo, y de San Pedro Cholula, Egberto Martínez Rubí, resaltó la importancia de que los diputados federales se pongan las pilas en San Lázaro, y no sólo pongan parches para la solución de los problemas, sino que vayan más allá, adoptando políticas nacionales por región.

Expresó que el tema de la ecología es prioritario, pues no es posible que en la zona metropolitana no haya un sistema de medición de la calidad del aire que se respira, y que no haya los medios para que haya una verificación vehicular accesible.

“No se están verificando los vehículos en Puebla, y no pasa nada, y son los temas que deben ser abordados en la Cámara. No hay una medición pareja, y ahora se hace una cita en la Ciudad de México para poder ir a verificar allá, sin que haya medición nacional”.

Precisó que la verificación vehicular debe ser obligatoria en todo el país, y considerar algunos aspectos regionales, pero todos los propietarios de vehículos automotores deben verificar que sus vehículos no contaminen.

Si la actual legislatura federal bateó la posibilidad de generar energías limpias, renovables, pues muestra la importancia que le dieron los diputados al aire que respiran los mexicanos.

Agustín de Teresa llamó a hacer un nuevo trato en materia de ecología, de reforestación, cuidado del medio ambiente que pase por el tema de las zonas verdes, y se respeten las área protegidas.

Acoso sexual será delito grave

El abogado, en otro tema, llamó a erradicar la violencia en contra de las mujeres, que se frene la ola de feminicidios que afectan a todo el país, y deben tomarse las medidas.

“Hoy se ve en la nota policiaca y política cómo se ofende a la mujer, y es un tema que como Movimiento Ciudadano, y de manera personal se va a llevar para que el acoso sexual a la mujer, sea un delito federal grave”.

“Ya basta, tenemos que romper con el machismo y ahí las mujeres van a tener en Agustín de Teresa, el aliado más fuerte en la Cámara de Diputados”.

Ver al ser humano

De lo que hará en la Cámara en caso de llegar, dijo que es importante el ser humano, y se va a poner al centro al ciudadano, al recordar que el pensamiento de MC, se basa en la social democracia y se ahí derivarán los temas fundamentales, la familia, el trabajo que es muy importante, del trabajo depende de todo, y hoy con la situación de pandemia y con la administración federal, se ha perdido mucho el empleo.

“Se requiere impulsar el empleo, San Pedro Cholula tuvo una vocación sindical muy grande porque tenía empresas como la metalúrgica México, además de un prestigio sobre la industria textil, hoy se han perdido mucho los empleos, no se han generado, se han perdido las vocaciones y se ha quedado como un comercio que va y viene, muy informal, meramente de orden familiar, pero sin generar lo que realmente necesita el ser humano que es el empleo, además hay que tomar en cuenta el tema de la salud, de la educación, y seguridad, que serán los temas fundamentales.”