El arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, lamentó que la pandemia por Covid-19 mantenga un dinamismo elevado de muertes, contagios, problemas familiares en el estado, territorio nacional y en México.

Bajo ese panorama, exhortó a los poblanos y a todas las personas a no confiarse, mucho menos el porcentaje de adultos mayores que ya recibieron su segunda y primera dosis anticovid.

Durante su mensaje dominical al seno de la Basílica Catedral Metropolitana, pido a los jóvenes a no salir de sus casas al menos que tengan que trabajar o realizar alguna actividad esencial para evitar contagios a pesar de que en este sector de la población el virus no es tan agresivo.

“Por favor, cuidemos la vida, cuidemos la salud y la vida de nuestros hermanos; sobre todo, los de la tercera edad".

Pero advirtió que aunque los adultos mayores salgan con mucha ilusión y dicen: ahora sí, ya. "No se confíen, por favor; no me cansaré de recomendarles que exageremos las medidas de precaución con lavado de manos y limpiando todo”.

Refrendó que el recibir la primera o hasta la segunda dosis contra Covid-19, no es sinónimo de que las personas no se morirán.

Sánchez Espinosa insistió que la mayor parte de quienes perdieron la vida tenían alguna comorbilidad.

“No porque ya nos pusieron la primera dosis o la segunda, tenemos que relajarnos, tenemos que confiarnos; este virus es mortal y ataca a quien ya tiene una comorbilidad, los riñones, los pulmones, el corazón; a lo mejor los jóvenes la pueden superar, pero los mayores no tanto".

Estadísticas

Recordó que en Puebla el número de muertes supere los 11 mil personas; mientras en México, se cuente con un registro superior a los 220 mil decesos.

“En Puebla andamos en más de 11 mil decesos, solo Puebla; yo veo que Morelos tiene tres mil, en Puebla andamos en 11 mil pero en todo México, andamos en 220 mil, esas son cifras oficiales, pero sabemos que son muchos más, muchos más”.

Pidió mantener las medidas de higiene como lavarse las manos de forma continua, gel antibacterial, cubrebocas o mascarillas, mantener la sana distancia y exagerar las acciones de sanidad.

“Si tiene que lavarse las manos muchas veces, a lavarse las manos muchas veces; si se tiene que usar la mascarilla, usémosla; si se tienen que usar dos cubreboca, use dos; si tiene que guardar la sana distancia, guárdela; de broma, le digo a los padres: váyanse lejos de mí, tenemos que guardar todas estas medidas de preocupación que nos piden las autoridades de salud".

Nuevamente pidió a quienes ya han sido inoculados con un o dos dosis no desactivar las medidas que recomiendan las autoridades de salud para ir rompiendo las cadenas de contagio.

“Sigamos pidiendo que ya se aleje de nosotros esta terrible enfermedad, esta pandemia porque siguen infectándose, miles y miles de hermanos en todo el mundo, en México, siguen muriendo miles y miles de hermanos, yo voy siguiendo la estadística, vamos cerca de los mil decesos cada día, más de 800. En Brasil, cuatro mil diarios, tenemos que seguir cuidándonos”.

Después de más de 365 días del arribo de la pandemia a México, el país se ubica en el tercer lugar mundial de personas muertas por Covid-19.

A nivel global los decesos ya superaron el millón y los contagiados suman más de 134 millones 719 mil 328.

Estados Unidos es número uno de contagios en el mundo con más 31 millones 85 mil 251, Brasil suma más de 13 millones 373 mil 174 y la India supera los 13 millones 205 mil 926.

Estados Unidos tiene el récord de muertos con más de 561 mil 074, Brasil segundo con 348 mil 718 y México tercer con 207 mil 20 decesos.