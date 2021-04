El presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo suficientes recursos para comprar vacunas contra el coronavirus, pero no lo hizo, afirmó el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pablo Guillermo Angulo Briceño.

De este modo, afirmó que ahora con diputados del PRI, PAN y PRD habrá más becas y apoyos.

El político estuvo de vista en Puebla para acompañar a las candidatas de los Distritos 3, 6 y 8 federales y al abanderado del Distrito 14.

“La pandemia de Covid no es culpa del gobierno federal ni de Morena, pero lo que sí es culpa son los más de 200 mil muertos”, dijo

El también secretario de la Comisión Política Nacional, recordó que aunque la Cámara Baja aprobó recursos extraordinarios por 3 mil millones de pesos para la compra de vacunas, el gobierno lopezobradorista desdeñó la severidad de la pandemia de Covid-19, enfermedad producto del coronavirus SARS-CCoV-2.

Por lo tanto, no adquirió suficientes dosis, lo que ahora se refleja en que apenas 1 por ciento de la población ha recibido el biológico, dijo Angulo Briceño.

“Les otorgamos la confianza para utilizar 3 mil millones de pesos, con la condición de que se adelantaran, para que compraran vacunas suficientes (…) pero el gobierno no las compró, no lo tomó con seriedad (…) Hoy no hay vacunas suficientes”, aseguró.

El también secretario técnico del Consejo Político Nacional del tricolor reprochó la negligencia con que la administración lopezobradorista encaró la emergencia, en la que "se pudieron salvar muchas vidas".

Pablo Angulo aseguró también que con el triunfo de la alianza “Va por México” (PRI, PAN y PRD) regresarán apoyos a las mujeres y a los campesinos, que el actual gobierno federal les ha quitado.

"La gente no debe creer las falacias que propagan los siervos de la nación, que son un grupo de mentirosos y ladrones, que opera políticamente para Morena", sentenció.

En compañía de los presidentes estatales del PAN, Genoveva Huerta Villegas; del PRI, Néstor Camarillo Medina, y Carlos Martínez Amador, del PRD, Angulo Briceño aseguró el sábado en la junta auxiliar de Xonacatepec, primero, y luego en San Salvador Huixcolotla, que hoy el presidente de la República hace caravana con sombrero ajeno, pues los programas sociales los originaron, en su momento, los gobiernos del tricolor.

“Aquí se los decimos a esos mentirosos, ladrones, de los siervos de la nación, los programas sociales no se les van a quitar a la gente, cuando gane el PRI, el PAN y el PRD (…) porque esos programas sociales los inventaron los gobiernos del PRI, del PAN y del PRD y va a haber más programas sociales que nunca. Van a regresar Prospera, los apoyos al campo, a los jóvenes más becas de las que están dando”.

En tanto, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI poblano, Néstor Camarillo, reconoció el liderazgo de Pablo Angulo y el apoyo que ha tenido, desde hace años, para Puebla.

Aseguró que en este 2021, la gente rectificará su error de 2018, y ahora votará por los candidatos de la alianza “Va por México”.