Karen "N", quien tiene 25 años de edad, afirma que desde 2018 sufrió violencia en su matrimonio por parte de su esposo, un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de nombre Gabriel "R", quien de forma constante la violentaba verbal y físicamente. En los últimos días, asegura, las amenazas de muerte son constantes y teme por su vida.

En entrevista con Intolerancia Diario, Karen "N" relató que se casó en 2018 y desde que quedó embarazada fue violentada, pues Gabriel "R", al principio le reprochaba estar “gorda”, ya que el embarazo impedía que tuvieran relaciones sexuales, de esta forma él comenzó agredirla hasta llegar a los golpes, cuando en 2020 él se fue de su casa, ubicada en Cuautlancingo.

Karen "N" procedió a una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), incluso hay imágenes en las que aparece su cuerpo con marcas de los golpes que le propinaba el policía estatal, quien como servidor público argumenta que por más denuncias que le pongan no pasará nada, pues supuestamente es protegido por la Dirección de Asuntos Internos de la dependencia para la que trabaja.

“Me dejó 15 días sin un peso, lo buscaba y se negaba, metí la denuncia en septiembre ante la FGE, presenté pruebas de golpes, meto una orden de restricción para que no vea a mi niño, de ese tiempo hacia acá no tuve audiencia con él, la FGE no me da respuesta, el proceso de divorcio, la custodia, la pensión alimenticia, todo detenido”, explicó.

A partir de diciembre de 2020, Gabriel "R" apareció, pero sólo a través de mensajes vía WhatsApp para amenazarla, pues ya estaba enterado de la denuncia en su contra; en los mensajes le decía: “'Cualquier cosa que tú hagas no me van a hacer nada y tengo más de ganar que tú'. Me gustaría que las autoridades correspondientes hagan algo porque él me sigue amenazando y siguen haciendo cosas”.

Gabriel "R" le argumentó a Karen "N" que ante la Dirección de Asuntos Internos pagó para de esta forma estar protegido, ante la denuncia por violencia familiar; sin embargo, no es la primera vez que hace pagos para que lo protejan, pues según la víctima de violencia familiar, en 2018 su todavía esposo pagó 70 mil pesos para que lo reincorporarán como elemento policial, pues un año antes fue dado de baja por sus faltas constantes al trabajo, ya que es alcohólico, relató.

Temo a ser asesinada: Karen

El pasado mes de marzo, la Dirección de Asuntos Internos citó a Karen "N", a pesar de que en su momento esta área dijo no ser la indicada para resolver temas de violencia familiar, por lo que el miedo de Karen "N" aumentó, pues teme a que sea una trampa de Gabriel "R".

“Mi miedo es que el día miércoles cuando me presente a la audiencia, sea algo planeado y que él esté ahí y me quiera hacer algo, no sé qué puedan hacer porque es servidor público y ha estado dando dinero, él trae arma porque él tiene arma, porque es su trabajo. Temo a que me siga y me asesine”, señaló.

Pide intervención de Miguel Barbosa

Karen "N" pidió la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta, para que le brinden protección, pues Gabriel "R" se escuda en pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde asegura que lo protegen y es inmune a cualquier acto en su contra y especialmente tratándose de un tema de violencia familiar.

Ambos tienen un hijo de 2 años con 3 meses de edad, ella reclama la custodia para evitar que incluso su papá le haga daño como venganza por un problema familiar que data de 2018.

Durante el año pasado, las denuncias por violencia familiar aumentaron a más de nueve mil casos en Puebla, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, las autoridades atribuyen estos hechos al confinamiento por Covid-19; sin embargo, son múltiples factores por los que se comete este delito y con mayor frecuencia.