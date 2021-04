El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que no se dejarán “amedrentar”, en respuesta a las amenazas de Félix Salgado Macedonio, quien señaló que “irán a buscar” a 7 consejeros electorales, luego de que le fuera retirada su candidatura al gobierno del estado de Guerrero, por Morena.

“El INE a pesar de las campañas de amedrentamiento, estos consejeros y consejeras no nos vamos a dejar amedrentar, somos un árbitro que tiene una función constitucional y hemos tomado nuestras decisiones conforme a nuestros principios”, dijo en entrevista para W Radio.

Agregó que el INE no se va a enganchar en una disputa, pues no se va a colocar “donde no debe de estar y no se va a colocar nunca, es decir como una contraparte de los actores políticos”.

Félix Salgado Macedonio dijo que Morena impulsará en la Cámara de Diputados una iniciativa de juicio político en contra de los siete consejeros del INE que votaron por quitarle la candidatura.

“Si no se reivindican, se lo decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete (consejeros), los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? Si les gustaría saber cómo está su casita, de lámina negra que gotea, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí?”, dijo.

En la sesión del consejo general del INE del pasado 25 de marzo, los consejeros que votaron a favor de cancelar la candidatura a Salgado Macedonio fueron Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Carla Humphrey y Martin Faz.

Al respecto de la disputa, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió respeto y que se mantengan las diferencias entre instituciones y servidores públicos, dentro del marco de la ley.