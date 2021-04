Volkswagen de México refrenda, con políticas a favor de la biodiversidad del planeta Tierra, su pacto para mantener su desarrollo sostenible en la producción de automóviles con el mínimo del uso de recursos naturales, además por abajo de los índices solicitados por la ley.

El sistema de Cumplimiento y Gestión Ambiental para lograr la continuidad equilibrada de operación con la naturaleza ha apostado por la descarbonización de la operación desplegado por la empresa alemana en 2050.

Pero la meta a mediano plazo del consorcio alemán en territorio nacional ha establecido 2030, en nueve años, el equilibrio en el uso del carbono en sus plantas de Puebla y Silao, Guanajuato.

Además el presidente de Volkswagen México, Steffen Reiche, precisó que en VW, desde años atrás, han participado en programas dedicados a proteger el medio ambiente.

"Hoy damos un paso adelante en nuestro objetivo de descarbonización, con el lanzamiento de la iniciativa Way to Zero en México”, puntualizó.

El también CEO de la firma alemana en territorio nacional, valoró que la iniciativa no solo tiene que ver con nuevos modelos eléctricos, sino que también incluye acciones que hacen más fuerte el compromiso de la empresa con el medio ambiente, para dar a las nuevas generaciones un mejor planeta.

"Lo hacemos porque no tenemos tiempo que perder para lograrlo”, dijo.