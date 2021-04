El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, rechazó presunta "persecución política" en contra de candidatos de la coalición “Va por México”, Jesús Giles Carmona y Luis Cobo Fernández, en cambio pidió que el Partido Acción Nacional (PAN) revise a sus perfiles y no reparta culpas.

A pregunta expresa respecto a los señalamientos de los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD, quienes afirman que hay persecución política en contra de los candidatos a cargos de elección popular, pues curiosamente sus asuntos legales salen a relucir en pleno proceso electoral, el gobernador rechazó tales señalamientos y pidió que mejor estos partidos revisen el comportamiento de sus candidatos.

“Si Jesús Giles no tuviera un hecho que se le investigara no estaría sujeto a proceso, en el caso del señor Cobo no sé ni por qué esté detenido. Son señalamientos naturales, respuestas naturales de la dirigente estatal del PAN (Genoveva Huerta), es parte normal de lo que responde para presentarse en la defensa, pero mejor primero que revisen quiénes son sus candidatos para que no se vean metidos en estas cosas, una cosa son los procedimientos legales y otra cosa son las visiones políticas, en absoluto”, dijo el mandatario local.

El panista Jesús Giles Carmona enfrenta una denuncia desde el año pasado, pues habría adquirido presuntamente un título apócrifo como Licenciado en Derecho, a través del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla en la época de Rafael Moreno Valle, por lo que el pasado viernes compareció en Casa de Justicia, pues habría firmado un amparo ostentándose como licenciado, sin serlo, aunque según él dijo que fueron sus detractores políticos quienes falsificaron su firma.

En el caso de Luis Cobo Fernández, candidato a diputado federal por el Distrito de Tehuacán, fue detenido el pasado 9 de abril mientras esperaba a ser vacunado contra el Covid-19. Su detención se deriva de una demanda civil por un conflicto de terrenos donde estarían presuntamente vinculados otros empresarios.

Luego de su detención y de que en su audiencia sufriera un ataque al corazón, los dirigentes del PRI, Néstor Camarillo; PAN, Genoveva Huerta, y PRD, Carlos Martínez, acusaron presunta persecución política, por lo que el gobernador, Miguel Barbosa se deslindó de este tema y recomendó que estos partidos políticos revisen a quiénes lanzan como sus candidatos.

Investigará SSP denuncias contra elemento

En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó que por medio de la Secretaría de Seguridad Pública se investigará a un elemento policial quien enfrenta denuncias por violencia familiar, cuyo caso se documento en Intolerancia Diario.

“Siempre le damos la relevancia a las denuncias, ya avanzaron mucho y nosotros vamos a ver el estatus que guarda cada uno de los asuntos ara que se investigue y determine la responsabilidad de quien la tenga, solo eso”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo estatal.

En la edición de este martes, se explicó que Karen "N" está casada con Rogelio "N" un elemento policial, pues aun no se concreta su divorcio, él está denunciado por violencia familiar pues de forma reiterada golpeaba e insultaba a su esposa; no obstante, las amenazas en contra de la mujer han aumentado en las últimas semanas y han sido de muerte.

Este mismo martes, la SSP ya investiga el caso del elemento policial quien, según Karen "N", afirma ser protegido por la Dirección de Asuntos Internos de la dependencia estatal, instancia a la que habría pagado 70 mil pesos para que lo reincorporaran a sus labores en 2018, después de haber sido dado de baja en 2017 por problemas de alcoholismo.