"El proceso interno de Morena no se cumplió a cabalidad", reprochó el gobernador, Miguel Barbosa, quien señaló que "hubo atropellos" a los derechos político-electorales de aspirantes a cargos de elección popular y como consecuencia hay un gran número de impugnaciones que se desahogarán tanto en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El gobernador refirió que no se puede tratar a los militantes de cada partido de acuerdo a los intereses de los grupos, advirtió que “Puebla no es una aldea donde vengan de afuera y atropellen los derechos de los poblanos, no”.

En este orden, el mandatario consideró que en Puebla se requiere de justicia electoral en medio de las irregularidades partidistas y que llevó a decenas de militantes de Morena salieran a las calles a manifestarse.

“Puebla requiere justicia electoral, justicia electoral, no podemos dejar de ver esto irregular que ha ocurrido y que lo siguen ejecutando, no, que se olviden esos que pensaron que Puebla era aldea, no, de verdad que se equivocaron y el problema es que se los permitieron porque el problema de los partidos políticos en general es que están dominados por los grupos nacionales, llegó esta realidad a estos partidos”, dijo el mandatario local.

Barbosa Huerta refirió que de forma general los partidos políticos en Puebla desahogaron el procedimiento de las candidaturas con muchas dificultades, prueba de ello, dijo, las protestas en las calles por las definiciones de procesos internos, las que “estuvieron a la vista de todos, lamento mucho que eso haya ocurrido porque le da elementos de dificultad al desahogo del proceso electoral”, dijo.

Con respecto a las listas de diputados plurinominales de Morena, advirtió que también "hay intentona de atropellamiento" a los derechos político-electorales de varios aspirantes, sin embargo, evitó abundar al respecto.

Las campañas

Mientras que en el proceso electoral de 2018 hubo polarización social en la que Morena se mantuvo unido como partido político, en esta ocasión el conflicto sólo es interno en donde prevalecieron las presuntas imposiciones, dijo Miguel Barbosa.

El gobernador dijo que producto de las decisiones que se asumieron desde la Comisión Nacional de Elecciones habrá problemas para quienes busquen el voto de los ciudadanos, durante el proceso de campañas que arrancan, para el ámbito local, el siguiente mes.

“Hoy sin duda que se está en la etapa de la definición de la candidaturas, hace tres años no hubo problemas, Morena no tuvo problemas, se hicieron acuerdos políticos, evaluaciones, no tuvo problemas, inconformidades siempre hay pero problemas no, manifestaciones en las calles, toma de edificios públicos, eso no lo vivió Morena, eso no lo vivió Morena. Esto va a provocar un mayor número de litigios sí y sí va haber mucha presión cuando quienes son producto de la imposición salgan a hacer campaña, sí van a tener problemas por abusivos y abusivas”, dijo el gobernador.

Lamentó las protestas en Morena, la toma de edificios públicos, ya que esta polarización al interior de este partido no se presentó antes, por lo que auguró que el proceso de campaña será complejo para quienes salgan a pedir el voto.