La candidatura de Julio Lorenzini por la presidencia municipal de San Pedro Cholula irá a tribunales, aunque su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo ha ratificado.

Dos denuncias penales penden sobre el político cholulteca: una por presunta violación y otra por supuesta violencia familiar interpuesta por su propia esposa, lo que ha desatado la crítica.

Ante este panorama, el actual alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, cambió de parecer y decidió presentar la queja no sólo ante Morena, sino también ante los tribunales electorales.

En el mismo tenor, se encuentra la diputada con licencia Tonantzin Fernández Díaz, quien también aspira a dicha alcaldía, además asegura que ganó la encuesta pero la quitaron por negociaciones en lo oscuro.

La denuncia

Aunque había dicho que no iba a impugnar la decisión de Morena, finalmente el entorno y las denuncias que tiene en contra Julio Lorenzini hicieron que el actual presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga y aspirante a la reelección, promoviera la impugnación.

Confirmó que hay más de 60 impugnaciones en contra de Lorenzini, por lo que tomó la decisión al considerar porque se están violentando los estatutos.

Confió en que la dirigencia de Morena clarifique el método de selección, que si se hace por encuesta se transparente la misma, y si es por designación que definan el procedimiento bajo los estatutos del partido.

Detalló en entrevista que se viola la declaración de principios, el numeral tres, en donde hicieron firmar a los aspirantes con puño y letra de quienes están participando en el proceso interno.

Dijo que no están incluidos de ninguna manera en un proceso judicial, ni mucho menos en cuestión de violencia de género, doméstica y sexual.

“Evidentemente a quien se le menciona –Julio Lorenzini- en este caso está fingiendo y es una de las cuestiones importantes de Morena”, explicó el alcalde, “entonces me di a la tarea de presentar ante las autoridades correspondientes, en este caso ante mi partido al nivel nacional, ante la Comisión Nacional de Justicia y evidentemente esto será trasladado al propio Tribunal Electoral”, destacó.

En conclusión, dijo, espera que su controversia abone a la democracia, al Morena y a sus militantes de años; además esto debe sumar a la tranquilidad y serenidad.

“También lo que entiendo, es que un violentador sexual no puede ser candidato de ningún partido, no sólo de Morena, sino de ningún partido, no puede ser ni siquiera tomado en cuenta, mucho menos cuando hay cuestiones ya oficiales en la Fiscalía que tienen un trámite, que tienen nombre y apellido que desafortunadamente se efectuaron en contra de mujeres cholultecas que conocemos en la sociedad, o sea, no son inventos”, finalizó.

La encuesta

La diputada local y aún aspirante a la presidencia municipal por San Pedro Cholula por el partido Morena, exigió al Comité Ejecutivo Estatal le entregue la documentación necesaria para que se registre ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Su exigencia se basa en que afirma que ganó la encuesta interna de su partido político para ser candidata.

Morena le hizo llegar las encuestas internas, para definir la candidatura cholulteca: “Yo gané la encuesta”, aseguró al señalar que está en espera de que su dirigencia estatal le entregue toda la documentación necesaria para que se pueda registrar como candidata a la alcaldía cholulteca ante el IEE.

“La voluntad y la confianza del pueblo se ha reflejado en números, es un momento sumamente emotivo para mí, y sobre todo también para el grupo de hombres y mujeres valientes y libres”, sostuvo.

Respecto a las listas que ha emitido el comité estatal de Morena, se observó el nombre de Julio Lorenzini Rangel como candidato a la alcaldía de Cholula.

Ante esto, la diputada y aspirante dijo que la lista no es real, por lo que impugnó el procedimiento de selección de candidatos.

“Se hizo porque no hubo esa transparencia, pero ahora que sabemos los resultados, bueno, al final se están agotando los tiempos, ya las distintas instancias correspondientes determinaran”, dijo