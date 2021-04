La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un plazo de 24 horas al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que preside Marko Cortés, para que justifique y motive la designación de Kevin Vargas como candidato a diputado local por el Distrito 1 con cabecera en Xicotepec.

El abogado y expresidente del Tribunal Electoral del Estado (TEEP), Gerardo Saravia Rivera, señaló que el juicio SCM-JDC-534/2021 lo promovió Juan Carlos Valderrábano al violarse sus derechos políticos al interior del Partido Acción Nacional (PAN).

Dijo que en la sesión por unanimidad, el pleno de la sala revocó parcialmente la providencia emitida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), por la que se designó las candidaturas a diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos para el proceso electoral local 2020-2021 en Puebla.

Al dictar sentencia en el juicio SCM-JDC-534/2021 y acumulados, en plenitud de jurisdicción, el pleno señaló que la providencia no establece los motivos que llevaron a realizar tales designaciones, con lo cual, se deja en estado de indefensión a las personas que se registraron como aspirantes a una candidatura, puesto que no tienen conocimiento de si fueron considerados en el procedimiento y, en su caso, por qué no se les designó.

Se determinó también que al resultar la providencia como la determinación final sobre cada una de las candidaturas, sí debe constar por escrito y estar debidamente fundada y motivada, al estar de por medio el ejercicio del derecho político-electoral a ser votadas de las personas que hubieran pretendido obtener una candidatura.

En consecuencia, se revocó parcialmente la providencia para que se emita una nueva en la que entre otras cosas se explique las circunstancias especiales o las causas inmediatas tomadas en consideración, la cual podrá ser por cada cargo o bien por un conjunto de cargos, razonando adecuadamente -de ser el caso- el criterio adoptado.

Edmundo Tlatehui se lava las manos

Tras acudir a recibir su constancia como candidato del PAN a la alcaldía de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, reconoció su amistad con el exalcalde, Leoncio "P" pero negó temer ser detenido afirmando que no forma parte de este proceso legal.

En entrevista dijo que solicitó información sobre el estatus de la ampliación de la denuncia que presentó la Auditoría Superior del Estado (ASE) en su contra y no están en riesgo sus derechos políticos.

Advirtió que seguirán apareciendo denuncias como parte del proceso electoral, sin embargo, éstas serán respondidas en tiempo por el equipo jurídico que lo está asesorando y demostrar que es una persona honesta.

“Se me comenta que he estado involucrado en esta ampliación de la investigación pero al mismo tiempo se me dice que no soy parte procesal por lo cual estamos tranquilos (…) Por supuesto que trabajé con él y lo considero mi amigo y no sería válido que en la situación que está atravesando negara la amistad”.

Tlatehui Percino expresó que los abogados del detenido deberán demostrar su inocencia ante las autoridades y se mantendrá pendiente del avance de este proceso judicial por el presunto delito de peculado.