El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, calificó como un “abuso” lo que pretenden hacer en Morena con respecto a las listas de candidatos por la vía de representación proporcional, ya que los primeros lugares fueron reservados y una de estas posiciones se debe entregar a un representante indígena. En este contexto, Edgar Garmendia de los Santos, secretario general del partido, pretendería asumirse como tal y asumir una diputación local plurinominal.

A pregunta expresa del tema, el gobernador señaló que como nunca antes se están cometiendo “abusos” en Morena en la definición de candidatos a cargos de elección popular, por lo que exhortó a que quienes integran esta lista de plurinominales a tener dignidad.

“La lista plurinominal de Morena, qué abuso de verdad, nunca se ha visto lo que hoy se está testimoniando, diputados pluris, las dos personas que han hecho barbaridades dentro de la definición de espacios políticos, diputados pluris, uno pasa por indígena, [Edgar] Garmendia, ser indígena es un honor".

"Es un a buso, nunca visto, quienes integren la lista tienen que merecerlo, todavía existen actos de dignidad, cuando alguien dice: no me merezco ser pluri, gracias. Nunca he estado en Morena, no he estado en Morena, no gracias no puedo ser pluri”, dijo el gobernador.

Al ser cuestionado con respecto al conflicto interno que prevalece en Morena, Miguel Barbosa Huerta, detalló que ante la "incapacidad de los partidos" para haber presentado sus registros, el plazo que vencía el pasado domingo se alargó al martes y ante las protestas de ciudadanos por los conflictos internos partidistas, señaló que el gobierno del estado tiene que garantizar la seguridad en todos los ámbitos, por ello es que hay vigilancia en el Instituto Electoral del Estado (IEE).

“El gobierno siempre estará en favor de que el proceso camine, apoyar a los órganos electorales, a sus integrantes, cuando observamos que se podía colapsar el proceso por actitudes de reproche, protesta y reacción a la falta de cumplimiento de convocatoria".

"En el IEE decidimos resguardar la sede, estamos nosotros con eso, a quién le repercute en contra una mala decisión, al partido político que la tome, yo dije que no me iba a meter y no me estoy metiendo”, dijo el mandatario local.

El gobernador dijo que las decisiones de los partidos políticos con respecto a sus candidatos o candidatas sólo tendrá consecuencias el día de las elecciones, el 6 de junio, por su parte, se ha mostrado respetuoso del proceso electoral.