Candidatos de la coalición “Va por México” reclamaron la pérdida de empleos y la afectación a comerciantes del Centro Histórico de Puebla, producto de las obras que se pretenden realizar, las que quedaron suspendidas producto de la falta de permisos.

Al conmemorar el Aniversario 490 de la Fundación de la Ciudad de Puebla, Mario Riestra Piña, refirió que lastimosamente el gobierno municipal de Morena ha permitido obras mal planeadas y mal diseñadas, lo que ha provocado daños a la economía de la ciudad, pues hay pérdida de empleos.

Las y los candidatos a diputados federales reprobaron la falta de seguridad, limpieza, el descuido y falta de atención en barrios y juntas auxiliares: “El ambulantaje, la inseguridad, la falta de limpieza, y las obras mal planeadas, mal diseñadas y mal ejecutadas han venido afectando al corazón de nuestra ciudad, el tiempo nos dio la razón, la obra del zócalo hoy está paralizada porque no tienen los permisos, pero siguen afectando a los comercios y empleos del Centro Histórico, no sólo el primer cuadro y la zona de monumentos ha sufrido, también los barrios de Puebla han padecido del abandono y el barrio de Analco es un ejemplo muy concreto en el cual el gobierno municipal de Morena nos falló”, dijo Riestra Piña.

Las y los candidatos, Ana Teresa Aranda Orozco, Mario Riestra Piña, Xitlalic Ceja García y Carolina Beuregard estuvieron en Analco, desde donde señalaron que la alcaldía se comprometió en 2019 a realizar acciones las que no cumplió.

“Morena se comprometió con el barrio de Analco e incumplió, sino son capaces de honrar la palabra empeñada, menos van a ser capaces de tener buenos gobiernos”, dijo Mario Riestra.

Se comprometen candidatos de “Va por México” a rescatar barrios

Las y los candidatos de la coalición “Va por México”, se comprometieron a la gestión de recursos públicos para el rescate de los barrios, también a destinar recursos de la federación para las juntas auxiliares, las que carecen de acciones por parte de las autoridad municipales.

De esta forma “queremos hacer el compromiso de trabajar de la mano con la próxima autoridad municipal para que resurjan los barrios, no sólo Analco, Xonaca, La Luz, Los Sapos, el Barrio del Artista, zonas muy importantes y con gran tradición que queremos que sigan siendo habitadas que no pierdan esa vocación que le da vida y que no pierdan esa vocación que también las distingue”, dijo Mario Riestra.

Pidieron el voto y rumbo a las elecciones del 6 de junio, se comprometieron a trabajar de la mano con las autoridades municipales y estatales.