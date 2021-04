El gobernador, Miguel Barbosa, puntualizó que las dos nuevas magistradas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deben tener carrera judicial. El gobierno del estado se encuentra en el análisis de las dos ternas que enviará al Poder Legislativo como propuestas, por lo que en los siguientes días se comenzaría el proceso para la designación.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal reiteró que estos cargos no deben ser ocupados para amigos o compadres, tampoco para pagar favores políticos, pues las nuevas juzgadoras tendrán que comprobar su experiencia.

“Tengo el criterio que tengan que ser y provenir de la carrera judicial, ya que se acabe los que nada tienen que ver con la aplicación de la ley, que no son juzgadores de formación y que aparezcan de magistrados los angelitos, mientras mi atribución sea la de proponer terna al Congreso, creo que tienen que ser integrantes de la carrera judicial y estamos en ese proceso, que ya no lleguen los que nada tienen que ver ahí para alojarse, no quiero tener un grupo político que me cuide”; dijo el mandatario local.

Barbosa Huerta recordó que en las pasadas administraciones estatales, los gobernadores alojaban en el Poder Judicial a sus más cercanos, para conformar grupos políticos que les cuidaran las espaldas.

“Llenan y plagan de políticos, qué horror (…) pensar en nombrar a un exdiputado, federal o local, el poder siempre bajo las características de fantoches y de actitud repugnante de ir formando a condicionales, nosotros dijimos que éramos diferentes y lo estamos haciendo, las ternas serán integrantes del Poder Judicial”, sostuvo.

Las dos ternas que proponga el gobernador, Miguel Barbosa al Congreso del Estado tiene que ver con el fallecimiento del magistrado Enrique Flores Ramos y por con la renuncia de Jorge Cruz Bermúdez, exfuncionario morenovallista que enfrenta demandas penales.

El proceso de designación

De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial en Puebla, este Tribunal es el máximo órgano judicial en la entidad que se integrará por los magistrados que sean necesarios para el buen despacho de los asuntos de su competencia, y funcionará en pleno y en salas, pero el presidente no integrará sala.

“Los magistrados, tanto propietarios como suplentes, serán nombrados por el Congreso a propuesta en terna del Titular del Poder Ejecutivo. Los propietarios serán inamovibles desde que protesten el cargo conferido, y sólo podrán ser privados de sus cargos conforme a lo establecido en la Constitución, en el ordenamiento aplicable en materia de responsabilidad administrativa del estado, en la presente ley y demás disposiciones aplicables”, se cita la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla señala que los “19 magistrados propietarios inamovibles gozarán del beneficio del retiro obligatorio o voluntario, en los términos que establece esta ley”, se cita.

El gobernador se ha pronunciado de forma reiterada porque los magistrados cubran sólo un periodo y no ocupen sus cargos de forma permanente, por lo que no descartó el envío de iniciativas para hacer una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.