Este fin de semana, Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, fue exhibido en las redes sociales por diputados locales y periodistas a nivel nacional luego de que se le viera asistiendo al beisbol entre Los Angeles Dodgers y los Padres de San Diego, en California, Estados Unidos.

A través de algunas fotografías, Jaime Bonilla fue visto en la zona principal del diamante para los aficionados: en un palco, acompañado de varias personas en el Petco Park.

El hecho no pasó desapercibido por los legisladores contrarios a Morena, razón por la que el candidato a diputado federal por el PAN, PRI y PRD, Jaime Martínez Veloz, le pidió al mandatario estatal aclarar su visita a San Diego.

Los señalamientos contra el mandatario no quedaron ahí, pues la candidata a la gubernatura de Baja Californa por la alianza "Va Por México", Lupita Jones, criticó severamente la asistencia del mandatario estatal al juego de beisbol.

Hasta el momento, Jaime Bonilla no ha emitido algún comentario sobre estos hechos.

Por otro lado, el partido entre el campeón de la Serie Mundial 2020 y los Padres de San Diego tuvo un cierre frenético.

MOOKIE DIVING CATCH TO WIN THE GAME VS. THE PADRES 😱😱😱 pic.twitter.com/k6Oj8vU8u4