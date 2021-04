Aunque no se han reportado mayores problemas en la vacunación masiva en 28 municipios de Puebla durante este domingo, sólo en el Hospital del Niño Poblano se han registrado grandes filas y tiempo de espera de hasta dos horas.

Así se comprobó durante un recorrido de Intolerancia Diario, donde se aprecia la fila en dicho nosocomio que corre alrededor de sus instalaciones, mientras las personas aguardan pacientemente.

En tanto, personal de salud ha informado que las filas podrían ser hasta de tres horas, por lo que piden paciencia a las personas mayores que buscan una sombra para guarecerse.

Mientras tanto, en los demás puntos no se han reportado mayores problemas, donde si avanzan las filas tranquilamente.

La protección

Con la mirada brillante, que denotaba una sonrisa debajo del cubrebocas y caretas, personas de edad mayor salieron orgullosas de ser unas de las primeras en Puebla en tener su esquema de vacunación completo contra el coronavirus.

Este domingo, inició el primero de tres días en nueve municipios de Puebla, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer a personas mayores de 60 años de edad.

Asimismo, continúa la aplicación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca y de la única del biológico CanSino de procedencia china, en 19 municipios de la entidad.

Con la segunda aplicación de Pfizer y después de 14 días, según especialistas, estarán totalmente inmunizados contra el coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de Covid-19, que mantiene una pandemia mundial.

Desde las 8 de la mañana ya había personas formadas, esperando la apertura de la jornada de vacunación, a quienes para su fortuna, el clima fue benevolente.

Los adultos mayores de 80 años de edad fueron los primeros citados, además por la primera letra de su apellido, quienes llegaron en su mayoría acompañados de familiares, algunos incluso en silla de ruedas.

Como mal recuerdo, quedaron las largas filas y grandes tiempos de espera.

-¿Cómo se siente?

-Muy bien, ya por fin protegido- contestó don Arnulfo Castrejón, de 84 años de edad, quien llegó acompañado de su hijo.

“Ya por fin podré estar tranquilo de que aunque me pegue el bicho, no me voy a morir de eso”, dijo gustoso, al señalar que ahora podrán visitarlo sus familiares luego de un año no hacerlo.

Primera dosis

Mientras tanto, en 19 municipios continuó por tercer día consecutivo la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, sin mayores problemas a las personas mayores de 60 años de edad.

Los tiempos se espera se han acortado hasta una hora desde que llegan a formarse, hasta que salen vacunados, según algunos testimonios, incluidos los 30 minutos de la observación.

En estos municipios se aplican las vacunas de procedencia china CanSino, que sólo es una dosis y AstraZeneca en su primera inyección, lo que forman parte del plan masivo de inoculación en 169 municipios.

En esta primera etapa se abarcan los municipios de: Ajalpan, Amozoc, Atlixco, Ciudad Serdán (Chalchicomula de Sesma), Chignahuapan, Huaquechula, Huauchinango.

Asimismo en Izúcar de Matamoros, Libres, Quecholac, San Salvador el Seco, Tecamachalco, Tepeaca, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlatlauquitepec, Xicotepec de Juárez, Zacapoaxtla y Zacatlán.

En Chalchicomula de Sesma o Ciudad Serdán, en el Centro de Salud Con Servicios Ampliados (Cessa), se aplicaron 4 mil 859 dosis.

La zona estuvo abanderada por personal de tránsito municipal, así como elementos de Protección Civil quienes apoyaban en el arribo de las personas, la mayoría acompañadas por familiares.

Tragedia

Según estadísticas del gobierno federal, oficialmente en todo el estado Puebla hasta el 18 de abril, de 11 mil 40 fallecimientos por complicaciones del Covid-19, 6 mil 436 eran personas mayores de 60 años de edad.

Según los datos oficiales, han fallecido mil 3 hombres entre 60 y 64 años de edad y 578 mujeres, el mayor número de personas muertas en ese rango de vida por el Covid-19 en la entidad poblana.

Asimismo, 981 hombres y 601 mujeres entre 64 y 69 años de edad han muerto por coronavirus, segundo rango de edad con más decesos.

Además se han contabilizado 712 hombres y 500 mujeres muertas entre 70 y 74 años de edad, así como 581 varones y 396 féminas fallecidas, entre 75 y 79 años de edad.

En cuanto a personas entre 80 y 84 años de edad, han muerto por coronavirus 371 hombres y 240 mujeres, además de 205 varones y 138 mujeres entre 84 y 89 años de edad.

Finalmente, han perdido la vida 66 hombres y 49 mujeres entre 90 y 94 años de edad y 15 entre 95 y 99 años, los de mayor edad que han muerto en Puebla.