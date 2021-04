La NASA lanzó hoy lunes su helicóptero Ingenuity desde la superficie de Marte, marcando el primer vuelo controlado y motorizado de una aeronave en otro planeta.

El helicóptero, que funciona con energía solar, fue puesto en marcha en un momento en el que el equipo del Ingenuity determinó que habría condiciones óptimas de energía y vuelo.

Today I witnessed history. Now you can too. You’re watching video of the #MarsHelicopter’s first flight – a true “Wright brothers” moment.



Watch it all unfold:

✅ Spin-up

✅ Takeoff

✅ Hover

✅ Turn

✅ Landing



Read more: https://t.co/FIsf5RfHGj pic.twitter.com/hucsBY2RDE