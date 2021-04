La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, reconoció que la clausura de obras que se intentaban realizar en el Centro Histórico de Puebla obedeció a que no se cuentan con los permisos ambientales, además de que se viola el decreto que emitió el gobierno del estado en materia sanitaria por Covid-19.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal informó que en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil se procedió para la clausura de estas obras, ya que se violaron tanto el decreto en materia sanitaria por Covid-19 como la Ley General de Residuos, sólo por mencionar unos puntos.

“Al arrancar las obras en la 8, 10, 12 y 14 la secretaría procedió a la clausura de las obras en virtud de que tenían una violación de las condicionantes, los documentos que la secretaría ha emitido impusieron condicionantes que claramente establecen que previo al arranque de las obras deben de contar con otros requisitos además de haber presentado su manifestación de impacto ambiental”, dijo la funcionaria.

Manrique Guevara abundó en que se violó la Ley General de Residuos, ya que no se sabía dónde se alojarían los desechos de las obras, un tema que debió anticiparse por parte de las constructoras, lo que no ocurrió.

“Una clausura por incumplimiento de condicionantes y por violación al decreto, tienen que contar también con el plan de manejo de residuos el cual no cuentan aún, la ley es muy clara, es previo al inicio de las obras, se tienen que contar con los requisitos que marca la ley y se tiene que contar con los permisos de Protección Civil y no cuentan con esas condicionantes”, dijo la funcionaria.

A su vez, informó que se ha estado dialogado con funcionarios de la Sedatu: “Todavía no se terminan de integrar los expedientes por parte de las empresas asignadas por parte de la construcción de las diversas obras, hemos estado en contacto y comunicación con ellos orientándonos y apoyándolos; sin embargo, no se cuenta con los permisos, no están completos los expedientes”, dijo.

Que regresen las lajas, pide Barbosa

En su oportunidad, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pidió a quienes se han llevado lajas del Centro Histórico que las regresen, pues se trata de patrimonio cultural. Sostuvo que se realizará un inventario para evitar que se pierdan esos materiales.

“Vamos hacer inventario y vamos a contar una por una de las lajas, hay un enorme valor histórico, cientos de años, sobre esas lajas concluyó el sitio de Puebla en mayo (…) hubo combates y hubo muchas cosas, como para que ahora aparezcan en las casas”, advirtió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

A través de diversas imágenes, en Intolerancia Diario se informó que desde el lunes las obras en el Centro Histórico de Puebla quedaron clausuradas, ya que no se contaría con los permisos ambientales.

Amparos son medios de defensa

En otro tema, el gobernador manifestó que los amparos que promovieron exalcaldes en contra de órdenes de aprensión a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), producto de las demandas que interpuso la Auditoría Superior del Estado (ASE), se tratan de un medio de defensa.

Sin más opinión, el gobernador dijo que los involucrados “se están defendiendo, hay investigación sobre presuntos delitos cometidos y las personas implicadas o señaladas están promoviendo mecanismos de defensa, entre ellos, los amparos, no tenemos nada que opinar”, dijo el mandatario local.

Expresidentes municipales y funcionarios en las pasadas administraciones del PAN y PRI se han amparado ante posibles detenciones, pues la ASE ha documentado presuntos temas de daño patrimonial.