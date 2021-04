El candidato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Augusto González, hizo una propuesta poco convencional en la temporada electoral, pues se comprometió en llevar al grupo Metallica para ofrecer un concierto gratuito si gana en las urnas el próximo 6 de junio.

Con el lema "Rompamos el sistema político tradicional", el representante del Partido Verde se prendió ante un mitin en plena pandemia de coronavirus y se comprometió a cumplir su palabra de llevar a la agrupación de rock estadounidense y sacar lo mejor de su repertorio.

"Me atrevo a decirlo, escúchenlo bien, si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa”, dijo el candidato.

Carlos González, candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de #Reynosa promete que si gana la elección, traerá a @Metallica la legendaria banda estadounidense de Heavy Metal.

Durante su discurso y con la temática de un concierto de rock, el candidato a cargo público aseguró que los recursos del pueblo son para el pueblo, por lo que resaltó el cansancio de que el dinero "se lo chinguen".

“La lana es de nosotros, la lana es de nosotros y tenemos que invertirla; ya basta de que nuestra lana se la chinguen de cualquier modo”.

Al grito de "Rompamos el sistema político tradicional", Carlos Augusto González, candidato a presidente de Reynosa, dio... Publicado por Partido Verde Reynosa en Lunes, 19 de abril de 2021

Carlos Augusto González, aprovechó el espacio del mitin para hacer una fuerte crítica a la actual administración, pues afirmó que el municipio de Reynosa no más no avanza, ni progresa.

Ante ello, destacó que una de sus propuestas es invertir los recursos del municipio en algo de provecho como llevar a Metallica gratis hasta tierras tamaulipecas.

De acuerdo con estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Reynosa es uno de los municipios con mayor tasa de personas con algún nivel de pobreza.

Datos de StubHub Magazine señalaron que la banda conocida mundialmente por éxitos como "Enter Sandman", "One", "All Justice for All", "Master of Puppets" y "Seek and Destroy", cobraba en 2019 un total de 3.72 millones de dólares por concierto.