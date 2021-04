Por lo menos 18 empresas poblanas se encuentran en la llamada lista negra del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de presuntas factureras, también conocidas como fantasma.

Dichas empresas emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

En una revisión al listado definitivo publicado por el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 10 mil 495 empresas en la lista, se encontraron por lo menos 12 que llevan en su denominación Puebla y otras seis que son originarias con domicilios fiscales en el estado.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se divulgó que entre las empresas listadas, se encuentran personas físicas, consultoras, arrendadoras; también, empresas de asesoría, constructoras, de servicios aduanales, comercializadoras, despachos de contadores, empresas de logística, entre otras.

Las poblanas

Servicop de Puebla Dea. Operadora de Servicios Turísticos de Puebla . Comercializadora Casto de Puebla. Consorcio de Consultores de Puebla. Comercializadora Estandarizada de Puebla. Comercializadora Juquila de Puebla. Comercializadora Velasco de Puebla. Dep Diseños Estratégicos Empresariales de Puebla. Maquila Especializada y Acabados Finos de Puebla. Maqui Norte de Puebla. Operadora Procede Puebla. Comercializadora ROBCLA, S.A. de C.V. Construcciones NUARMI, S.A. de C.V. Inteligencia y Protección Privada, S.A. de C.V. Integradora Vehordemex, S.A. de C.V. Productos Familiares Ramírez. Pasda Industrial, SA de RL de CV. Fernández de Lara Castillo Juan Manuel.

El SAT indicó que se hace porque es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.

A las empresas se les colocó en el supuesto de presunción, con base en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Además, se les notificó a cada una de ellas el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizaron los hechos particulares por los cuales se les consideró procedente la referida presunción.

Al detectar a estos contribuyentes, el SAT les notifica a través de su buzón tributario y les otorga 15 días para que puedan desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a presumir la simulación de operaciones.

Si no aportan pruebas, documentación e información, o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados, se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no han desvirtuado los hechos que se les imputan.

Las fantasma

Desde que empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, el SAT ha identificado 3 mil 261 empresas factureras de las 10 mil 485 publicadas en la llamada “lista negra” del SAT desde que se creó en 2014.

De enero del 2020 al corte del 16 de abril, se han añadido mil 508 contribuyentes.