Derek Chauvin, exoficial de policía de la ciudad de Minneapolis, Minnesota, fue declarado culpable por los tres cargos en su contra en relación a la muerte del hombre afroamericano George Floyd, ocurrida el 5 de mayo de 2020. El juez tendrá 8 semanas para anunciar la sentencia.

Chauvin, de 45 años, fue acusado de los cargos de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave, de los cuales se había declarado inocente.

El juicio duró tres semanas, con la participación de un jurado compuesto por 12 miembros. También, fueron llamados a declarar a 38 testigos. Entre ellos, expertos en el uso de la fuerza por parte de la policía y expertos médicos que explicaron cómo falleció Floyd. La defensa llamó a siete testigos propios, pero no al propio Chauvin, pues se acogió a su derecho de la Quinta Enmienda a no declarar.

Un fiscal dijo que Chauvin se arrodilló sobre el cuello y la espalda de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos debido a su "orgullo y su ego" frente a los testigos preocupados.

“Él no iba a dejar que esos transeúntes le dijeran lo que tenía que hacer. Iba a hacer lo que él quisiera, como quisiera, durante el tiempo que quisiera. Y no había nada, nada que pudieran hacer al respecto porque él tenía la autoridad. Él tenía el poder, y los otros policías, los transeúntes no lo tenían”, señaló el fiscal Steve Schleicher.

Estos comentarios sobre el “orgullo y el ego” de Chauvin fueron elementos clave para discutir los cargos de homicidio intencional sin premeditación y homicidio involuntario, reportó CNN.

En respuesta, el abogado defensor, Eric Nelson, dijo que el exoficial actuó como lo haría un “agente sensato” en esa situación. También añadió que no había pruebas de que Chauvin usara intencionalmente o a propósito una fuerza que fuera ilegal.

“Hay que verlo desde el estándar de un agente de policía razonable. Hay que tener en cuenta que los agentes son seres humanos, capaces de cometer errores en situaciones de gran tensión”, argumentó, y dijo que se trató de un uso autorizado de la fuerza.

Tras el juicio, esta mañana los miembros del jurado anunciaron que se había llegado a un veredicto, a través en un aviso en el sitio en internet del Tribunal de Distrito del condado de Hennepin en Minneapolis.

Con información de CNN y Xinhua.