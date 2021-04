El actor Arap Bethke siempre innovando en sus proyectos, ahora lanza su nueva serie vía streaming titulada “Arap en Mandil”, esta producción tendrá su estreno el jueves 29 de abril a las 7de la noche.

Además de sus proyectos en cine, teatro y televisión, así como sus actividades altruistas, Arap, se pone el mandil, para ofrecer no solo diversión a su público, sino también para que la producción sirva como un apoyo a las familias inmigrantes.

De la serie online altruista

“Arap en Mandil”, es un proyecto del actor que junto con Qualitas of Life Foundation, abogaran por las familias inmigrantes en esta serie online que arranca la próxima semana.

En "Arap en Mandil" veremos al actor con sus amigos Chefs en la cocina compartiendo recetas de comida, tips de finanzas personales e historias netamente inspiradoras.

En el primer episodio titulado "Sácale Jugo a tus Finanzas" el actor tendrá de invitado al chef Ruffo Ibarra cocinando una deliciosa y jugosa pechuga de pollo, divirtiéndonos con su humor único. Importante decir, que el público podrá disfrutar cada episodio de "Arap en Mandil" vía streaming registrándose y adquiriendo sus boletos en https://www.eventbrite.com/ d/online/arap-en-mandil/

La declaración

"Estoy muy contento de ser parte de esta iniciativa de la mano de Qualitas of Life Foundation. Siempre me ha gustado la cocina y combinar esta pasión con darle educación financiera a familias de inmigrantes hispanos me parece una gran idea. Van a ser 4 cápsulas muy divertidas donde vamos a aprender a hacer recetas fáciles y deliciosas además de fomentar la educación financiera. El 100% de las ganancias va para los migrantes, para que puedan mejorar su nivel de vida. En esta primera entrega nos acompaña Ruffo Ibarra, que además de ser un excelente chef, tiene un gran sentido del humor. Queremos combinar la salud física con la salud de las finanzas", dijo Bethke.

Para compra de boletos de episodios online de "Arap en Mandil"

De su trayectoria

Ricardo Arap Bethke Galdames nació en Kenia un 12 de marzo de 1980, hijo de padre alemán y madre chilena, conocido como Arap Bethke, el actor tiene la nacionalidad mexicana.

Entre sus trabajos en cine encontramos: Guadalupe Reyes, El Minthó Escarlata, Sobredosis de amor, Antes de amanezca, Enamorándome de Abril, Amateur, No se aceptan devoluciones, Un dulce olor a muerte, Domingo entre otras.

En teatro: Closer, Criminal, Puros cuentos, Razones para ser bonita, Crónicas desquiciadas por mencionar algunas. Mientras que en televisión lo hemos visto tanto en telenovelas como series algunas de estas: Clase 406, Tierra de pasiones, RBD la familia, Madre Luna, Doña Bárbara, Los Victorinos, La diosa coronada, El octavo mandamiento, Señora acero, Club de cuervos, Tanto amor, Eva la Trailera, La piloto, La usurpadora, Buscando a Frida, Club de cuervos.

El actor Arap Bethke el año pasado regreso al cine, con una película innovadora titulada “Sin Origen”, una mezcla el "dark fantasy" con terror y suspenso, bajo la dirección del mexicano Ricardo Castañeda. Luego de participar en la cinta “Guadalupe Reyes”, el actor keniano-mexicano Arap Bethke protagonizó en esta a 'Velkam'.

Fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México, fundación de Al Gore. También es portavoz de "The Climate Reality Project" uniéndose al Premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en la octava edicioìn del evento "24 Hours of Reality broadcast, Protect Our Planet, Protect Ourselves” (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, proteìjase a nosotros mismos). También es vocero de la campaña Consumo Responsable de Greenpeace México y portavoz de la organización ecológica Sachamama con la campaña El Océano: El Gran Proveedor (The Ocean: The Great Provider).