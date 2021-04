Como “hechos bochornosos” y señalamientos “muy graves” calificó el gobernador Miguel Barbosa Huerta el presunto abuso sexual cometido por el diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona.

“Son señalamientos muy, muy graves en contra del diputado [Saúl] Huerta, hechos muy bochornosos que deben de ser esclarecidos y, en su caso, sancionar a quien tenga responsabilidad. Si afecta o no afecta yo no me voy a pronunciar en ese sentido, yo no voy a pronunciarme en ese sentido, sólo decir que los partidos no son responsables del comportamiento individual de sus integrantes”, dijo.

El gobernador, Barbosa Huerta, fue cuestionado en la conferencia de prensa con respecto a la detención del diputado federal por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, luego de ser señalado por presuntamente intentar abusar sexualmente de un menor de 15 años.

El gobernador, refirió que los partidos políticos no son responsables de lo que en lo individual hagan los militantes, aunque reprobó los hechos y señaló que el tema debe ser investigado y en su caso sancionado.