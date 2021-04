Al advertir que la autoridad de la federación deberá respetar los estatutos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para evitar políticas discriminatorias con investigadores de universidades privadas, especialistas de la UPAEP priorizaron la necesidad de privilegiar el diálogo antes de interponer una serie de procesos legales en contra de las reformas al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Durante la mesa de análisis "Políticas públicas para el desarrollo de la ciencia y tecnología", el grupo de investigadores urgió a la autoridad a detonar canales para abordar la situación derivada por los cambios en el SNI de Coancyt.

En la mesa, la investigadora-catedrática de la Facultad de Tecnologías de Información, Sandra Murillo Cano; el director de Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC/Redes e Internet), Enrique Sánchez Lara; el director del Área de Matemáticas, Damián Emilio Gibaja Romero y la alumna Angélica Gutiérrez Guerrero, estimaron que la discriminación se nota por la existencia de personajes del gobierno morenista pueden recibir recursos sin importar si publican trabajos o no.

Esta política de recorte al apoyo económico es discriminatorio, puesto que, dijo, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla y el director de Posgrado, Antonio Saldivar Moreno y hasta el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pueden tener acceso a la ayuda económica sin publicar artículos.

Fue el martes seis de abril, cuando la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) aprobó las modificaciones al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) impulsadas por el Conacyt, como la eliminación de entrega de recursos para investigadores de instituciones privadas.

El director del Área de Matemáticas, Damián Emilio Gibaja, reveló que ya se establecieron mesas de diálogo con el propósito de mantener los apoyos.

“Es claro que los cambios en Conacyt son una medida discriminatoria, se está discriminando a los investigadores de universidades privadas por el lugar en el que trabajan, hay muchas mesas de diálogo y esperamos que haya otro tipo de soluciones, esperemos que haya conciencia de que no está bien discriminar por el lugar que trabajan", reiteró.

El tener que ampararse, dijo puede ser una vía, pero el diálogo continúa y esperemos que haya mayor disposición de escuchar a los investigadores de universidades privadas.

"La investigación no es elitista; toda la población mexicana en mayor o menor medida se ve beneficiada con los avances tecnológicos. Entonces sí; lo que un sólo sector recibe fondos pues no es lo correcto deben de existir apoyos para que podamos seguir haciendo más investigación y mejor investigación porque no es algo a corto plazo todo este trabajo es a mediano y a largo plazo, pero no es elitista este trabajo porque no vemos más allá de recompensas inmediatas, las investigaciones y proyectos son a largo plazo hasta una ponencia, un artículo requiere su tiempo de madurez", señaló.

Entonces, priorizó, sí es importante repensar cómo evaluar el impacto de la investigación, pero lo correcto no debe ser quitar apoyos, al contrario se deben dar apoyos.

Aunque el Conacyt retire los apoyos a los investigadores, los trabajos y proyectos en beneficio de la sociedad seguirán a partir de diferentes estrategias, insistió la catedrática, Sandra Murillo.

Existen dijo investigadores que a pesar de las circunstancias administrativas, tienen un fuerte compromiso por continuar trabajando por el desarrollo del país, a pesar de que no haya apoyos, manifestó.

Bajo ese panorama, el director de Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC/Redes e Internet), Enrique Sánchez, subrayó que no debe de haber exclusión ni discriminación en investigadores del sector privado ni en ninguna personas sólo es hacer valer este plan para resolver todas estas inquietudes.