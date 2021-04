En el distrito de Gaslamp Quarter, en San Diego, California, una persona falleció y otras tres resultaron heridas tras registrarse un tiroteo, informó la policía local.

Medios locales, reportaron que el tiroteo se registró en el centro de la ciudad durante la noche del jueves. La investigación se extendió varias calles al rededor de donde ocurrieron los hechos, agregaron las autoridades.

Se detalló que una persona fue detenida, sin embargo, hasta ahora se desconoce qué provocó el tiroteo.

Tampoco la identidad de la persona fallecida, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales para recibir la atención médica necesaria.

#BREAKING shooting in downtown #SanDiego near 5th and Island Ave. Officer on scene tells me this was not a mass shooting but people were hurt. @nbcsandiego pic.twitter.com/JxzyzXtV5Z