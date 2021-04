La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) por Sonora, Lilly Téllez, fue duramente criticada luego de hacer un tuit con un discurso tachado de gordofóbico en contra de su excompañera en Morena, Citlalli Hernández.

Todo comenzó cuando la panista con tendencia conservadora respondiera un mensaje del dueño de TV Azteca y Mazatlán FC, Ricardo Salinas Pliego, quien escribió en su cuenta de Twitter un par de mensajes.

Uno de ellos era una pregunta sobre cuál era la diferencia entre “senadora” y “cenadora”.

“Bueno mis estimados […] los dejo para ir a descansar. Por último: ¿saben ustedes cómo se llama la diferencia entre senadora y cenadora? […] Y no voy a etiquetar a nadie para que no me vayan a malinterpretar”.

Ante la pregunta, la exconductora de noticias de TV Azteca respondió con un par de imágenes en las que aparecía ella y Citlalli Hernández exponiendo puntos de vista en el Senado de la República.

Además de la comparación física, Lilly Téllez agregó una frase que aludió a la diferencia de peso corporal que tiene con la secretaria general de Morena.

Varios usuarios recriminaron a Lilly Téllez señalando que se trata de un discurso gordofóbico y de odio en contra de Hernández.

Ante dichos señalamientos, Citlalli Hernández respondió en Twitter que la senadora panista tomó la salida fácil y criticó su peso al quedarse sin argumentos, además de agradecer a quienes la defendieron.