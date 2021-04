La Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos dio a conocer que no hará ninguna acción preventiva previa y durante el encuentro Puebla VS Pumas, porque conforme al decreto estatal el evento "no existe".

Al no emitir un decreto nuevo donde se refleje la medida será Protección Civil Estatal la responsable de realizar las acciones de higiene al seno del dos veces mundialista Estadio Cuauhtémoc para evitar contagios de masivos de Covid-19.

El aforo presupuestado para el partido de esta noche será de 14 mil aficionados, de los cuales, algunos serán sometidos a pruebas rápidas de detección del SARS-CoV2, además de la toma de lectura de la temperatura y recibirán su dotación de gel antibacterial. Pero tanto los hinchas de La Franja y UNAM deberán usar su mascarilla.

Bajo ese panorama, el responsable de la dependencia municipal, Gustavo Ariza Salvatori precisó que no han recibido orden para proceder esta noche del viernes 23 de abril.

En la entrada del inmueble también estará personal del Club Puebla para recibir a los aficionados.

“Nosotros no vamos a intervenir porque para nosotros no han solicitado incluso permiso, ni mucho menos, y en base al decreto, pues, el evento no existe; no ha habido ningún cambio en el decreto”.

Hace unos días, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, dijo que el acceso será con el 30 por ciento, alrededor de 14 mil aficionados.

La directiva de Los Camoteros se comprometió a desarrollar el 10 por ciento de pruebas de detección de Covid-19.