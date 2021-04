A través de las redes sociales se dio a conocer este sábado que Sergio Esquivel, reconocido cantautor yucateco, murió a los 74 años.

Esquivel fue el creador de canciones como “Un tipo como yo” y “Qué alegre va María”.

Sus familiares confirmaron el fallecimiento del compositor en las redes sociales y detallaron que el deceso ocurrió por causas naturales.

“Murió en su casa, en paz, sin dolor, mientras dormía en compañía de su familia. Fue un hombre que deja un amplio legado musical y de vida para todos los que lo conocieron”.

En el comunicado donde se dio a conocer la noticia también afirmaron que el compositor “se fue en paz con la vida, con paz en el corazón y con la alegría de saber que a lo largo de su vida logró llegar a tantas personas y compartir su mensaje de amor por la vida”.

En ese sentido, también revelaron unas líneas escritas por el propio cantautor poco antes de fallecer.

“Estas fuerzas a menudo rehacen el espacio y el tiempo, alteran a quienes, nosotros, nos imaginamos que somos. Comienzan mucho antes de que nacemos y continúan luego de que fallecemos”.

“Nuestras vidas no nos pertenecen. Estamos ligados a otros, del vientre a la tumba. Estamos ligados a otros, pasado y presente. Por siempre.”

Sergio Iván Esquivel Cortés, nació en 1946, en Ticul, Yucatán, y durante su vida dejó un legado imborrable dentro de la música mexicana, así también para quienes lo conocieron.

Sergio Esquivel contó con una gran trayectoria en la que grabó más de 20 discos y escribió más de 350 canciones, de las cuales, muchas fueron interpretadas por cantantes de alto nivel como José José, Emmanuel, Cristian Castro, Lupita D'alessio y Armando Manzanero.

A través de las redes sociales, cientos de usuarios despidieron al yucateco y agradecieron sus creaciones musicales las cuales seguirán perdurando con el paso del tiempo.

🎵”Después de ti

ya nadie más,

no tengo más amor

¿Qué puedo dar?

Te quiero tanto que no tengo

aquí en mi pecho ni un lugar

Llenaste todo, mi vida y todo

y cada vez me creces más...”🎵



Gracias por tu inspiración, querido maestro Sergio Esquivel. Descansa en paz. pic.twitter.com/pXTxtxksCr