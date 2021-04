Este sábado, la UFC vivió el evento 261 y éste será uno de esos que guardará un recuerdo poco alentador, pues el peleador estadounidense Chris Weidman se reventó la tibia y el peroné en el arranque de la batalla contra el jamaiquino Uriah Hall por el campeonato de peso medio.

El evento de la UFC prometía muchas emociones; sin embargo, la pelea entre Weidman y Hall se vio totalmente manchada por el hecho.

Todo comenzó cuando tras quince segundos de análisis entre los peleadores, Weidman intentaba derribar a su contrincante con un low kick (patada baja); sin embargo, al momento de poner su fuerza en su pierna y al impactarse contra la espinilla de Uriah Hall, prácticamente se reventó parte del tobillo, la tibia y el peroné.

La imagen del hecho quedó captada porque después de la colisión de fuerzas, se escuchó un fuerte sonido y tras esto, el norteamericano cayó derribado ante la terrible lesión que acababa de sufrir.

