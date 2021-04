La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, anunció que será hasta que el Instituto Electoral del Estado (IEE) entregue la listas de quienes fueron aceptados como candidatos, cuando la dirigencia inicie acciones concretas en contra de militantes que vayan a ser aspirantes por partidos donde no haya alianza.

En conferencia de prensa señaló que hasta que no se concreten las candidaturas el partido no puede proceder, de acuerdo a los estatutos, en contra de militantes que sean candidatos de partidos no aliados.

Informó que según los registros ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), en 113 municipios van solos, en 41 encabezan candidatura común con PRI-PRD, mientras en 41 sólo con PRI y 21 con el PRD.

Manifestó que la intención es apostarle a la militancia panista que ha trabajado intensamente por el partido.

Justifica candidaturas

Huerta Villegas, justificó las denuncias por presunta violación, corrupción o violencia política de género en contra de candidatos de la alianza “Va por México” y las calificó como "una persecución política de los gobiernos de Morena".

Dijo que fue en tiempo electoral cuando iniciaron las acusaciones e investigaciones en contra de perfiles del PAN y sus aliados y señaló que esto solo busca ocultar los escándalos de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero y David Monreal Ávila en Zacatecas.

Cuestionada por su doble discurso para proteger a Edgar Salomón Escorza y Eduardo Alcántara Montiel, reviró y expresó que al diputado federal Saúl Huerta Corona lo atraparon en flagrancia y en los casos anteriores sólo son señalamientos.

Huerta Villegas se pronunció a favor que se sigan las investigaciones y se aplique la justicia para todos pero sentenció que “lo que se ve no se juzga” e insistió que existe “una persecución política y detrás de muchas de estas denuncias está Morena”.