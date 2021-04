El diputado con licencia y aspirante a la candidatura para el ayuntamiento de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, dijo dudar que Morena haya realizado las encuestas para la selección del abanderado por la capital del estado.

“Yo dudo que se hayan hecho la encuestas, los números son totalmente disparados, si se comparan con encuestas que se presentaron a lo largo de los años, no sabemos si está alterada o no la hicieron e inventaron”, dijo el legislador a través de una videoconferencia.

Además, acusó que el Comité Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) incumplió la sentencia para que aclare la forma en que fue seleccionada la candidatura, por lo que ya presentó el incidente de inejecución de sentencia, después de que el partido no ha notificado la información que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitó.

Biestro Medinilla señaló que es una práctica dilatoria, para ver qué pasa si no se entrega, ya que lo que se necesita es saber por qué se hizo esa selección de la candidatura, sin encuestas serias, como debió ser, acusó.

“El proceso está viciado desde un principio, desde origen, lo que se tendrá que hacer es reponerlo (…) han habido casos que se caen las candidaturas incluso un día antes de la elección”, advirtió.

“Sea como sea está mal, porque no se habló de los cuatro contendientes, no se presentó la metodología, sólo presentaron números incoherentes, sin dar explicación de qué se hizo”, dijo el aspirante.

Afirmó que en días anteriores, en Morena estuvieron apurados haciendo metodología para entregarlo, pero no se hizo.

El legislador señaló que el pasado domingo hubo una mesa de trabajo que convocó el Consejo Estatal, donde se dio un reporte de las impugnaciones que hay en el proceso, el que piden que se repita.

También detalló que hay alrededor de 250 impugnaciones en todo el estado contra las designaciones de los candidatos a los municipios y diputaciones locales, seleccionados por Morena.

“Es probable que el proceso completo se eche abajo, por la enorme falta de respeto para quienes estamos participando”, aseguró.

Indicó que en el estado de Puebla se han metido perfiles "impresentables" que dañan al partido, como antiobradoristas, antimorenistas.

“Seguimos en este asunto, ahora lo que pedimos es que Morena cumpla la parte de la sentencia y entregue lo que el Tribunal le mandató. Una vez que tengamos los documentos y datos que Morena entregue, lo haremos saber”, señaló.

Reveló que ha tenido ofrecimientos de parte del grupo de Carlos Evangelista: “Desde aquí digo que no, no vamos a aceptar nada, no estamos aquí por puestos, estamos aquí por el lopezobradorismo”, dijo al afirmar que no es demagogia, sino algo que trae “de corazón”.

“No vamos a ceder, vamos a llegar hasta donde se tenga que llegar”, advirtió.

Sin embargo, indicó que el partido regresará a sus orígenes, pues “para entrar a nuestra casa, primero se tendrán que limpiar los pies”, dijo al señalar que las instituciones ya no están bajo el yugo del poder y el dinero.

Finalmente, dijo que por sus principios no podría apoyar a gente con escándalos, como corrupción y acoso sexual.

“Me reservo mi derecho de apoyar a alguien que no va con mis principios, ni los de Morena, ni de [Andrés Manuel] López Obrador o la '4T'”, dijo.