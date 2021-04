Luego del decreto anticovid emitido por las autoridades del gobierno del estado de Puebla que estará vigente del 27 de abril al 31 de mayo de 2021, el presidente municipal interino de Chalchicomula de Sesma, Alfonso López Sandoval dio a conocer que se incrementa el aforo del 30 al 50 por ciento en lugares de esparcimiento, así como en mercados y tianguis, lo que contribuirá a reactivar la economía en dicha demarcación.

De acuerdo con el edil interino de Chalchicomula de Sesma, tras el decreto emitido por el gobierno del estado de Puebla, con la ampliación del 30 al 50 por ciento de aforo se reactivan algunas actividades económicas como en el tianguis que se instala los días lunes en el primer cuadro de Ciudad Serdán, en el mercado, en establecimientos comerciales e incluso, en el parque.

Asimismo, dio a conocer a través de las redes sociales oficiales del ayuntamiento la suspensión del Día Solidario y Ley Seca; la reapertura de baños públicos, eventos deportivos profesionales y guarderías infantiles; además, de que se continúan con las obras públicas en dicha demarcación.

“Se suspende el día solidario de cierre que se realizaba los días lunes; mientras que en el sector industrial se amplía el aforo al 50 por ciento y el de la construcción al 40 por ciento, esto último nos permite dar continuidad a las diversas obras que, en su mayoría, se tiene prevista su entrega para mediados del mes de mayo y junio”, indicó.

El exhorto

No obstante pese a que ya se está aplicando la vacuna contra el Covid- 19, el alcalde interino exhortó a la población en general a no bajar la guardia y seguir acatando las medidas sanitarias para evitar el contagio y/o propagación del Covid-19; entre las recomendaciones destacó el uso del cubrebocas, del gel antibacterial, careta, no salir de casa, evitar exponer a las personas vulnerables como mujeres embarazadas, menores y adultos mayores.

Precisó que de acuerdo al decreto anticovid que estará vigente hasta el lunes 31 de mayo, los hoteles podrán funcionar con aforo del 50 por ciento de ocupación, toda la actividad comercial como plazas, centros comerciales y gimnasios podrán cerrar hasta las 22 horas de lunes a domingo, con aforo del 50 por ciento de su capacidad y las guarderías podrán abrir cumpliendo con los protocolos sanitarios.

Mientras que los baños públicos funcionarán con previa cita y máximo 50 personas, sin venta de bebidas alcohólicas; se permiten los eventos deportivos profesionales con público, se elimina la restricción de horario del transporte público y privado, las iglesias funcionarán con un aforo del 50 por ciento.

Finalmente, el edil interino informó que las actividades que quedan prohibidas son: los eventos deportivos no profesionales, fiestas patronales, centros nocturnos, bares, cantinas, la instalación de juegos mecánicos o la realización de ferias.