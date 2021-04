"Fue un error postular a Jonathan Collantes Cabañas bajo las siglas del PRI, para una diputación federal y, después de bajarlo, registrarlo para la presidencia municipal de Tlachichuca", así lo reconoció a unos días que inicien las campañas por los ayuntamientos el dirigente en Puebla del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina.

Siempre he tenido el respaldo y la confianza de los representantes de mi partido #PRI.



Desde un PRIncipio refrendé mi compromiso para sumar a favor de #Puebla, de mi país y de toda su gente.



Hoy vamos con todo @alitomorenoc y @NestorCamarillo #VaPorMéxico pic.twitter.com/wxAhtYtP0s — Jonathan Collantes Cabañas (@JonathanOnat22) April 14, 2021

En medio de acusaciones de presuntos cobros, Jonathan Collantes Cabañas, ya no será candidato tricolor, sino del Partido Acción Nacional (PAN) por dicho municipio.

“Yo creo que todos los políticos cometen errores, algunos más que otros, estaremos esperando a que se haga de manera oficial esa candidatura común, porque recordemos que hay una impugnación en este municipio en los tribunales electorales”, dijo.

El líder priista, comentó que en un principio pensaron que podría pelear por una curul federal, sin embargo, se presentó una serie de denuncias en su contra por presuntas extorsiones a los aspirantes a ediles en la región de Ciudad Serdán.

Camarillo Medina, señaló que la candidatura ha provocado inconformidades que han derivado en la presentación de una impugnación en los tribunales en contra de la decisión del PRI.

Sin embargo, dijo que ahora Collantes Cabañas contenderá por el PAN dentro de la coalición “Va por Puebla”.

La ficha

Jonathan Collantes Cabañas, antes de llegar al PRI militó en las filas de Nueva Alianza, partido por el que llegó al Congreso de Puebla y ahora buscará la presidencia municipal de Tlachichuca por el PAN.

El diputado local se había afiliado recientemente al PRI, pero ante los escándalos de presunta corrupción aceptó la candidatura a la presidencia municipal de Tlachichuca, por Acción Nacional (PAN).

El político minimizó las acusaciones que en su momento le hizo el precandidato del PRI a edil de Tlachichuca, Héctor García Herrera, al negar que su actuar sea "prostitución política".

Dijo que la candidatura forma parte de los acuerdos que se asumieron al interior de la alianza “Va por Puebla”.

Asimismo, a pesar de sus constantes cambios de partido político, dijo no ser un chapulín, al justificar no ser líder de partido y no le toca asignar candidaturas.

Al respecto, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, señaló en su momento que la designación es parte de los acuerdos de la alianza que hay con el PRI y PRD por alcaldías y diputaciones locales en el proceso electoral intermedio.