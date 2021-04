Son 35 denuncias las recibidas en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) por actos anticipados de campaña y 50 por violencia política en razón de género, en lo que va del proceso electoral ordinario 2020-2021.

En entrevista colectiva, el presidente del Consejo Estatal del IEE, Miguel Ángel García Onofre, informó que sólo por violencia política en razón de género son 50 denuncias las que son analizadas en la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias.

Explicó que del número de casos por violencia política en razón de género se han emitido 10 medidas cautelares, los documentos, dijo, “son analizados, el cause que siguen todas es el mismo, si hay solicitud de medidas cautelares se ponen en conocimiento de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, si no hay elementos que configuren que se haya realizado alguna acción que vulnere la esfera de derechos de una persona, entonces lo que se propone es un desechamiento en la Comisión de Quejas y Denuncias, estos dos actos pueden ser combatidos mediante un recurso de apelación ante el TEEP”, dijo.

García Onofre comentó que las denuncias se han incrementado a partir de este proceso electoral ordinario, en comparación con los anteriores, toda vez que ya se visibiliza más este problema y porque hubo reformas en materia electoral.

“Esta es una situación que va en incremento porque ustedes lo recordarán que la reforma en materia de violencia política por razón de género contra las mujeres es reciente, es del año pasado, es de abril la reforma federal y en julio la armonización de la legislación local del año pasado, del inicio del proceso electoral a la fecha llevamos 50 denuncias por violencia política”, comentó.

A su vez informó que son varios los actores involucrados, no sólo servidores públicos en turno, sino aspirantes a cargos de elección popular, militantes de todos los partidos políticos han presentado denuncias con respecto al tema.

Acumula 35 denuncias por actos anticipados de campaña

En otro punto, comentó que suman 35 denuncias por actos anticipados de campaña, es por lo que también se han emitido medidas cautelares como la petición a los responsables de bajar la publicidad de sus redes sociales como Twitter y Facebook además de evitar la promoción en bardas, incluso en espectaculares.

“El tema viene aparejado porque son también por presuntas violaciones al articulo 134 constitucional que es la utilización indebida de recursos públicos. Tenemos una pluralidad de denunciantes y denunciantes”, comentó.

“La mayoría de las quejas vienen desechadas porque no cumplen con todos los requisitos, es decir, que no siempre lo que el ciudadano o militante de algún otro partido político ve como un acto anticipado de campaña en realidad lo es, hace falta que en realidad existan ciertas condiciones como la promoción de la persona, un llamado al voto, menciones al proceso electoral, menciones al día de la jornada electoral, si esto no existe no puede configurarse un acto anticipado de campaña”, dijo.

García Onofre refirió que el 3 de mayo se validarán las candidaturas a cargos de elección popular, por lo que en este momento nadie puede decirse candidato hasta que se revise que hayan cumplido con los documentos correspondientes para su registro, además de que no tengan impedimento legal para los aspirantes sean postulados como candidatos y candidatas.