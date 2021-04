Más de 40 guarderías públicas en la zona metropolitana ya preparan los protocolos para su apertura, luego del decreto para la reactivación gradual y responsable en medio de la pandemia del Covid-19; por otra parte, a partir de este miércoles al menos 70 baños públicos, solo del municipio de Puebla, abrirán sus puertas con las medidas sanitarias marcadas por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Con respecto a las estancias infantiles, se trata de las instituciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hasta el momento la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha otorgado información con respecto a las estancias particulares.

De acuerdo con el decreto que entró en vigor a partir de este martes, las estancias infantiles pueden abrir con su respectivo protocolo sanitario contra Covid-19, apegado a las recomendaciones para los Centros de Atención Infantil y contar con el aviso de funcionamiento que otorga la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DEPRIS).

En entrevista con Intolerancia Diario, Aurora González Rosas, presidenta de la Federación Nacional de Padres de Familia, refirió que a pesar de que el gobierno del Estado dio luz verde para la apertura de las guarderías, aún debe pasar más tiempo para que las autoridades verifiquen que se cumplen con los protocolos sanitarios.

“Los papis y mamis tienen temor de mandarlos porque no tienen ninguna protección, sabemos que es un grupo de niños pequeños, pero los padres de familia si les preocupa, las madres de familia han podido atender a los menores (…) nosotros tenemos registradas 12 guarderías, no hay infantes en este momento”, mencionó.

Refirió que en el caso de las instituciones públicas como el IMSS e ISSSTE tienen reglamentos internos, con respecto a la alimentación, medidas sanitarias y de protección civil, por lo que no habría problema con estos espacios, aunque en el caso de las estancias particulares es más complejo por la serie de requisitos que deben cumplir.

Este miércoles abren baños públicos

Son al menos 70 baños públicos los que abrirán sus puertas a partir de este miércoles, listos para comenzar, comentó con Intolerancia Diario, José Rodríguez, representante de la Cámara de Baños y Balnearios del Estado de Puebla.

“Ya todos los baños del estado, esto es un decreto a nivel estatal y es aplicable para todos los baños públicos, todos los baños públicos tienen la facultad de abrir a las 2 de la tarde y en el municipio de Puebla somos 70 baños públicos, independiente de otros municipios, no hay cifra exacta porque hay municipios que tienen dos o tres baños, otros que tienen 20, no hay cifra puntual”, dijo.

En el caso de los baños públicos tienen permiso de abrir los días, miércoles, viernes y sábados, con un aforo de 30 por ciento, solo área de individuales y a partir de las 14 a las 20 horas, los días domingo tienen permitido abrir de las 12 a las 20 horas, con una duración máxima de 60 minutos.

Durante el tiempo de pandemia, José Rodríguez, presidente de la Cámara de Baños y Balnearios refirió que muchos de los empresarios de este sector se arruinaron, y es que varios tuvieron que emplearse en otros sectores, otros más vendieron parte de su equipo de trabajo para poder sostener a sus familias.

“Fue la ruina total, hubo compañeros que se dedicaron a cosas diferentes a lo que es el baño público, otros buscaron empleos en empresas, otros tuvieron que vender accesorios para poder mantener a sus familias porque eso no se midió, a nosotros si nos afectó demasiado sobre todo porque es un sector que no genera riqueza simplemente genera para ir manteniendo la inversión, ya no es el negocio de hace 20 ó 30 años, en ese tiempo sí era un buen negocio ahora ya no”, refirió.

El decreto que publicó el gobierno del estado permite la apertura gradual y responsable de las actividades, con más movilidad.