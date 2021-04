El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, lamentó que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena haya violado la convocatoria para la designación de la candidatura en la capital de Puebla, pues no se llevó a cabo la encuesta. Se pronunció por la legalidad en los procedimientos internos del partido en el que milita.

Después de darse a conocer que el órgano interno de Morena designó directamente la candidatura por el ayuntamiento de Puebla, a pesar de que se anunció que se haría una encuesta, el mandatario local se pronunció por la legalidad de los procesos.

Recordó que el diputado con licencia Gabriel Biestro Medinilla inició un proceso jurídico, como interesado en el tema de la candidatura a la alcaldía de Puebla, por lo que “sí es muy lamentable es que después de que se declaró ganadora de una encuesta se salga con que no hubo encuesta y eso lo dijeron de arriba, como muchos acá en Puebla, me pronuncio para que el camino de los partidos políticos sea el de la legalidad en sus procedimientos internos y para ello la dirección nacional debe ser garante de la legalidad”, dijo el gobernador.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, también se pronunció porque se cumpla la ley, en la víspera de que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) valide las candidaturas a cargos de elección popular.

“Yo no tengo información y qué bueno que no la tengo, de la temporalidad oportuna de los registros, yo sólo me pronuncio porque se cumpla la ley, no tengo información privilegiada, ellos tendrán que resolver alrededor del 2 ó 3 de mayo sobre las candidaturas que procedan y sabremos de qué se trata”, dijo.

En medio del proceso electoral, el jefe del Poder Ejecutivo estatal señaló que han prevalecido los conflictos en partidos políticos por las designaciones de candidatos y candidatas, pero de manera general la sociedad se encuentra tranquila.

Barbosa Huerta refirió que a partir de la siguiente semana se reforzarán las acciones de seguridad en el estado, pues habrá mayor movilidad, en virtud de que arrancan las campañas locales, “ya tenemos la estrategia de atender toda la entidad para la campaña que arranca y vamos a garantizar que el voto se ejerza de manera libre”, dijo.

Cabe mencionar que el 4 de mayo inician las campañas locales, luego de la validación de candidaturas que haga el IEE, el 3 de mayo, en Puebla serán electos 2 mil 285 representantes populares.