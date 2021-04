El gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que en Puebla se invierten 10 mil millones de pesos en temas de salud, un sector prioritario para la administración que encabeza, especialmente en medio de la pandemia de Covid-19 que hasta este miércoles ha dejado un saldo de 11 mil 740 personas fallecidas.

Este miércoles se firmó la declaratoria de “Carta-Intención” en materia de salud entre el gobierno del estado con la embajada de Francia en México a cargo de Jean-Pierre Asvazadourian, en donde el mandatario local resaltó que en el país se tiene un modelo de salud mixto, es decir, además de los nosocomios públicos hay instituciones privadas.

“En Puebla tenemos una inversión de más de 10 mil millones de pesos en salud y mantenemos un sistema hospitalario fuerte, equipado, pero que desde luego significa una inversión permanente en un tema tan sensible como es la salud de las personas por eso es importante para que en este caso, el ISSSTEP que es un organismo de gobierno que atiende a los trabajadores del servicio del estado, que ha mantenido un liderazgo en sus atenciones médicas pueda intercambiar con Francia, con hospitales de Francia relaciones de colaboración”, dijo el mandatario local.

En medio de la pandemia del Covid-19, Barbosa Huerta señaló que se ha actuado con responsabilidad, por lo que ni un poblano se ha quedado sin ser atendido cuando así lo ha solicitado a la Red de Servicios de Salud en la entidad.

La Carta Intención que fue firmada tiene que ver con alianzas entre la entidad con Francia para coadyuvar en temas de salud, principalmente por la influencia de la ciencia francesa en los médicos poblanos y en la Academia Médico-Quirúrgica, vinculada al Real Hospital de San Pedro y catalogada como una institución impulsora del desarrollo académico de la medicina y la cirugía en los primeros años del México independiente.

En la explicación, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, informó que como parte de las acciones para fortalecer este acuerdo, la Alianza Francesa y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) firmarán también un convenio para la preparación lingüística de los médicos que realicen las observaciones en Francia.

Lazos entre Puebla y Francia son numerosos

En su intervención, el embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian, resaltó que los lazos entre la entidad y su país son varios, lo primero es la historia, la educación, en temas de salud.

“Lo que me impacta mucho es que no hay un rubro o ámbito en el cual no existe una cooperación, desde la cultura, el patrimonio, la cooperación universitaria, Puebla tiene un interés muy particular en este sentido con Francia porque muchos estudiantes franceses vienen a estudiar en Puebla, también hay muchos estudiantes que van a Francia en el marco de las casi 70 cooperaciones entre las universidades de este estado y Francia, en 2019 casi 275 estudiantes de este estado para un año o dos de estudio y eso me parece muy importante en nuestra relación”, dijo.

El embajador señaló que además del tema de salud, se debe apostar en el tema de educación, capacitación e inversiones, por lo que destacó la relación económica, “Francia es el quinto inversor en Puebla, en 2018 fue el tercer inversor y me alegra que durante este año difícil, las empresas francesas siguieron invirtiendo en este estado, me parece muy importante”, resaltó.

En el evento se destacó que solo una empresa francesa ubicada en Puebla tiene a más de 4 mil trabajadores que en medio de la pandemia del Covid-19 es de relevancia, especialmente porque la economía de las familias ha sido afectada.