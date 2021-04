Para los amantes del cine, pero principalmente para aquellos que buscan producciones diferentes, pronto a estrenarse se verá “La Fiera y La Fiesta”, una producción que muestra un guion caótico, bajo la distribución de Piano, la Dirección y Guion de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas y las actuaciones de Geraldine Chaplin, Udo Kier y Luis Ospina.

La historia y el reparto

La Fiera y La Fiesta, nos habla de la actriz Vera V. que en el ocaso de su carrera, reúne los restos de su círculo social de los años 70 para rodar una última película, esto es, un guion inconcluso que dejó atrás el legendario cineasta dominicano Jean-Louis Jorge.

Pero lo que al principio parecía algo sencillo se va complicando y Vera teme que el rodaje no llegue a su fin, así como tampoco rinda el homenaje a su amigo Jean, dejando todo inconcluso.

Esta cinta es una producción espléndida, con números musicales grandiosos, pero fuerzas ocultas que amenazan el rodaje y que obligan a Vera a buscar respuestas en su pasado.

En el reparto central encontramos a Geraldine Chaplin como Vera V. Udo Kier es Henry y Luis Ospina es Martín.

De la producción

La cinta cuenta con la Dirección y Guion de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, quienes también son productores junto con Rafael Elías Muñoz, el Productor Ejecutivo es Albert Martínez Martin, Gabriel Tineo.

La dirección de fotografía es de Israel Cárdenas y la música de Leandro de Loredo, mientras que la edición es de Pablo Chea, Israel Cárdenas, Andrea Kleinman.



El Diseño de producción corre a cargo de Mónica de Moya y el diseño de vestuario es de Laura Guerrero, el casting de Valerie Daniella Hernández O.

De Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas

Los directores, guionistas y productores, son una aclamada pareja de cineastas cónyuges con 13 años y 7 largometrajes de trayectoria, irrumpieron en el cine con su reconocido documental Cochochí (2007), ganador del premio Discovery en el Festival de Cine de Toronto y nominado al premio Horizons del Festival de Venecia.

El éxito de su segundo proyecto, el largometraje de ficción Jean Gentil (2010), les ganó numerosos reconocimientos, y el interés de la legendaria actriz Geraldine Chaplin, quien pasó a estelarizar el siguiente proyecto de ficción de la pareja, Dólares de Arena (2014).





Esta primera colaboración de los directores con Chaplin les mereció, entre otros reconocimientos, el Premio FIPRESCI en la competencia de largometrajes internacionales del Festival de Cine de Cairo, así como tres nominaciones al Ariel, incluyendo Mejor Guion Adaptado.

En ocasiones la pareja fotografía sus propios proyectos, además el dúo también produce proyectos de otros cineastas a través de su casa productora Aurora Dominicana.

Fuera de sus creaciones en conjunto, Laura Amelia ha estado a cargo de los efectos visuales en largometrajes como el documental Nana (2015) y la comedia dramática Mañana Psicotrópica (2015).

Israel ha participado como editor de producciones, como Selva Trágica (2020) de Yulene Olaizola.

De los actores

Geraldine Chaplin, prolífica actriz hija del legendario Charlie Chaplin, con más de 150 créditos en cine y TV durante más de 50 años de trayectoria.

Desde su debut en el cine de lengua inglesa con Doctor Zhivago (1965), el cual le mereció una nominación al Globo de Oro por Mejor Actriz, Geraldine se ganó el amor del público y la crítica global.

Ha tenido una aclamada carrera en películas de lengua española desde los años 70, incluyendo Cría Cuervos (1973) y otros proyectos de Carlos Saura, por la cual fue reconocida en 2006 con una medalla de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España.

Udo Kier actor alemán con más de 200 créditos en una carrera cinematográfica de más de 5 décadas. Tras interpretar a un vampiro en la icónica Flesh for Frankenstein (1973) de Andy Warhol, Kier tuvo recurrentes papeles de vampiro y seres sobrenaturales, incluyendo producciones comerciales como Blade (1998) y películas de arte como Shadow of the Vampire (2000).

Ha participado en numerosas en películas de directores de culto como Gus van Sant, Rainer Werner Fassbinder, Dario Argento y Lars von Trier.

Luis Ospina, reconocido director, guionista y productor de cine colombiano​ vinculado al movimiento de Caliwood, quien a lo largo de su carrera dirigió alrededor de 34 producciones.

Fue codirector del Cine Club de Cali (1972-77), profesor de cine en la Universidad del Valle (1979-80), director de la Cinemateca del Museo de Arte Moderno La Tertulia, Cali (1986), crítico de cine y cronista.