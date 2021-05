Después de los análisis químicos al menor que acusó al diputado federal de Morena, Benjamin Saúl Huerta Corona, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que sí existen pruebas de que el adolescente fue drogado.

Bajo ese panorama la mamá del adolescente descartó reunirse con la responsable Fiscalía General de Justicia (FGJ) Ernestina Godoy porque, dijo, los trataron mal esta tarde.

”No confió en la Fiscalía, nos trataron muy mal, nos humillaron y yo no quiero llegar a lo mejor con la fiscal de delitos sexuales y que nos trate mal”, dice madre de menor que presuntamente sufrió abuso sexual por parte del diputado de #Morena, Saúl Huerta



Vía @MrElDiablo8 pic.twitter.com/2kesG6coXc — Azucena Uresti (@azucenau) April 30, 2021

La mamá del joven reprobó que este día del niño su hijo este en el hospital de Psiquiátrico Infantil por el daño recibido por el militante del Movimiento de Regeneración Nacional.

En los exámenes clínicos se observó etanol con el que, se presume, fue drogado.

Durante una entrevista con El Universal, la mamá del menor de edad refrendó que no se reunirá con la titular de la PGJ.

En la nota periodística del diario de circulación nacional se reitera que el chico tuvo una nueva crisis de salud.

Los papás del joven reiteraron que las autoridades de la FGJCDMX no han entregado la carpeta de investigación, además que durante 15 horas los dejaron esperando para tomarles sus declaraciones.

Agregaron que a su hijo no le hicieron pruebas periciales y consideraron que los tratan como si ellos fueran criminales y no las víctimas: “No nos creen y realmente no confiamos en la Fiscalía de esta ciudad".

En la ropa del joven también se localizaron, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, gotas de semen, después de realizar los estudios químicos a la vestimenta del adolescente.

Emiten alerta

En tanto, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para evitar que el aún diputado por Morena salga del país.