Luego de que este sábado, Morena eligiera a Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado como candidata a la gubernatura de Guerrero, "El Toro", advirtió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) que se los "va a chingar".

Durante su mitin, en el que estuvo acompañado por el líder nacional de Morena, Mario Delgado, detalló que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enviará una reforma electoral para que esos órganos “dejen de ser cochinos”.

Con la efervescencia de las circunstancias, Félix Salgado Macedonio advirtió que Morena "no tendrá piedad".

“Se violentó mi derecho humano, político y electoral (…) se les olvidó que soy senador con licencia y me van a oír mi pico en la tribuna y ahora sí me los voy a chingar, me los voy a chingar y bonito, bonito, ahí nos vamos a ver las caras”.

En ese marco de advertencias, aseguró que como seguirá siendo senador, solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda que fiscalice a los organismos electorales.

“Como son muy alérgicos a la fiscalización el INE y Trife, ahora ahí les va, pediré a la Unidad de Hacienda que vigile las cuentas del INE a ver cómo andan las cuentas, el dinero no es de ellos, es del pueblo”.

Descarta favoritismo con su hija

Tras la elección de Morena para que Evelyn Salgado Pineda sea la nueva candidata para el gobierno de Guerrero, "El Toro" afirmó que no intervendrá en las decisiones de su hija, en caso de ganar las elecciones del próximo 6 de junio.

El senador descartó que existiera favoritismo para elegir a su hija como candidata de Morena, pues resaltó que su hija es mucho mejor que él.

“No hay favoritismo, no hay preferencia. Ustedes han elegido, no el papá, no Félix, no el padre, el pueblo, y vean con quién compitió, con señoras, mujerones, luchadoras, emblemas de la dignidad de la mujer”, aseguró.

Finalmente, pidió a sus seguidores no hacer propaganda con el nombre de su hija hasta que sea registrada y así evitar que las autoridades electorales los sancionen.

“Vamos a sentar precedente en México (…) Vamos a vencer a los mañosos y el 6 de junio les vamos a dar una gran lección, les va a salir el tiro por la culata”, enfatizó.